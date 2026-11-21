사진=강남 삼성 제공

유소년클럽 삼성리틀썬더스 강남점 U11·U12 대표팀이 대만 전지훈련을 겸해 출전한 ‘2026 안컹컵’에서 대회 첫날 4전 전승을 기록하며 순조로운 출발을 알렸다.

U11 대표팀 9명과 U12 대표팀 10명으로 구성된 총 19명의 선수단은 지난 20일 대만 신베이시에서 열린 대회 예선 첫날 경기에서 각각 2승씩을 거두며 성공적으로 대회 일정을 시작했다. 이번 대회는 지난 18일을 시작으로 22일까지 대만에서 개최된다. 5개 부문에 71개 팀이 참가한다. 강남삼성은 U11·U12 두 연령별 대표팀을 파견해 대만 현지 유소년 강호들과 실전 경쟁을 펼치고 있다.

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출발이 좋다. U12 대표팀은 첫 경기에서 신베이 슈랑(新北秀朗)을 상대로 28-14 승리를 거뒀다. 이어 두 번째 경기에서도 타오위안 중전(桃市忠貞)을 29-15로 제압하며 예선 2연승을 완성했다. 2경기에서 총 57점, 29실점을 기록했다. 안정적인 경기 운영을 바탕으로 D조 1위를 확정하고 결선 토너먼트에 진출했다.

U11 대표팀 역시 인상적인 경기를 펼쳤다. 첫 경기에서 신베이 둥후(新北東湖)를 45-26으로 꺾은 데 이어, 두 번째 경기에서는 타이중 다야(中市大雅)를 39-12로 제압하며 2연승을 기록했다. 공수 양면 모두 합격점이다. 2경기에서 84점, 38실점을 기록했다.

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이번 대만 전지훈련은 단순한 해외대회 참가를 넘어, 선수들이 국내와 다른 경기 환경에서 실전 경험을 쌓고 다양한 농구 스타일에 적응하는 데 의미가 있다. 강남삼성은 현지 팀들과의 경기를 통해 수비 위치 선정과 조직적인 협력 수비, 빠른 공수 전환, 압박 상황에서의 공격 전개 능력 등을 점검한다. 이나남 원장은 승패에만 집중하기보다 낯선 환경과 다양한 상대를 경험하면서 스스로 판단하고 경기를 풀어나가는 능력을 발전시키는 데 중점을 두고 있다.

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예선 첫날 두 대표팀이 나란히 2연승을 기록하면서 성적에 대한 기대감도 높아지고 있다. 강남삼성 U11·U12 대표팀은 남은 일정에서도 적극적인 도전과 실전 경험을 바탕으로 조직력과 경기 완성도를 높여갈 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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