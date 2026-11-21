이주연. 출처=MBN·채널S '전현무계획4' 화면 캡처

그룹 애프터스쿨 출신 배우 이주연이 결혼 의지를 드러냈다.

지난 20일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에는 이주연과 레이나가 출연했다.

이날 전현무는 애프터스쿨의 인기를 언급하며 "멤버들이 한명씩 다 대시를 받았다더라. 독보적인 매력이 있었다. 퍼포먼스도 화려하고 걸크러시 느낌도 있었다"고 밝혔다.

출처=MBN·채널S '전현무계획4' 화면 캡처

이에 이주연은 "그때도 '걔가 너 마음에 들어한다더라'는 이야기를 듣긴 했지만 딱히 소개팅으로 만난다거나 그런 건 쉽지 않았다"며 "저희는 화장실만 가도 매니저가 따라왔다. 아예 접점이 없게 하려고 감시했다"고 회상했다.

이어 결혼 계획에 대한 질문이 나오자 "결혼하고 싶다. 아이 낳고 싶다"며 "(결혼 생각) 생긴 지 1년 정도 됐다"고 말했다. 이상형으로는 '존경할 수 있는 남자'를 꼽으며 "제가 의지할 수 있는 사람이었으면 좋겠다. 이젠 연하는 못 만날 것 같다"고 전했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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