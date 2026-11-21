‘놀면 뭐하니?’에서 존박을 향한 출연진들의 뜨거운 러브콜이 쏟아진다.

21일 방송되는 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 하하와 허경환을 비롯해 ’95 서울가요제에 참가한 십센치 권정열, 존박, 김민석, 로이킴, 정은지, 곽범이 모여 선곡을 위한 회의를 진행한다.

이날 존박은 자신의 매력적인 중저음과 조화를 이룰 파트너를 찾겠다는 뜻을 밝히며 그룹 결성에 대한 의욕을 보인다. 이를 들은 권정열은 기다렸다는 듯 존박에게 먼저 러브콜을 보낸다. 미리 생각해 둔 듀엣곡까지 직접 부르며 파트너 자리를 차지하기 위한 적극적인 구애에 나선다.

여기에 존박을 중심으로 한 3인조 그룹 결성 아이디어까지 등장한다. 로이킴이 합류 의사를 밝히자 권정열 역시 질 수 없다는 듯 팀에 가세한다. 현장에서 급조된 존박, 로이킴, 권정열의 트리오는 즉석에서 환상적인 하모니를 선보이며 현장 분위기를 달군다.

이들의 무대를 지켜보던 김민석과 정은지도 가만히 있지 않았다. 두 사람 역시 함께 노래하고 싶다는 의사를 적극적으로 드러내며 존박을 향한 파트너 경쟁에 합류한다. 순식간에 경쟁 구도가 형성되자 로이킴은 존박에게 파트너 두 명을 직접 선택하라고 제안한다.

이를 지켜보던 하하와 허경환은 마치 연애 리얼리티 프로그램을 보는 듯한 상황에 웃음을 터뜨린다. 존박이 여러 출연자의 관심을 한몸에 받으며 뜻밖의 인기남으로 떠오른 가운데, 최종적으로 누구와 팀을 이루게 될지 궁금증을 더한다.

한편, 정상급 보컬리스트들 사이에서 홀로 코미디언으로 참여한 곽범의 활약도 관전 포인트다. 곽범은 자신의 목소리에 자신감을 내비치며 노래 실력을 뽐내지만, 기대와 다른 주변 반응에 당황한 모습을 보인다. 이후 재빠르게 선곡 방향을 바꾸는 모습까지 예고돼 그가 어떤 반전 무대를 선보일지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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