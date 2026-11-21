미스코리아 출신 방송인 최미나수가 얇은 드레스만 입은 채 야외에서 행사를 진행하던 중 추위에 떠는 모습이 포착됐다.
최미나수는 지난 20일 일본 오사카 쿄세라돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(마마 어워즈) 레드카펫 행사에 MC로 참석했다.
이날 최미나수는 어깨라인과 가슴 부분이 드러난 하얀색 홀터넥 드레스를 입고 야외에서 약 1시간 동안 아티스트 인터뷰를 진행했다.
인터뷰는 순조롭게 진행됐지만, 행사 내내 거센 바람이 불고 쌀쌀한 날씨가 이어지면서 추위에 연신 몸을 떠는 최미나수의 모습이 카메라에 포착됐다. 그는 바람이 불 때마다 손을 떨거나 몸을 움츠리기도 했다. 이를 지켜보던 김연경 전 배구선수는 작은 목소리로 "괜찮냐"고 물으며 걱정하는 모습을 보이기도 했다.
실제 일본 기상청 관측 자료에 따르면 이날 오사카의 평균 기온은 10도 안팎이었던 것으로 전해졌다.
해당 장면이 유튜브 등을 통해 확산하면서 팬들의 걱정이 이어졌다. 누리꾼들은 "최미나수가 사회 보면서 너무 떨고 있다", "계속 몸을 떠는데 괜찮은 건가", "재킷이라도 걸쳤으면 좋겠다" 등의 반응을 보였다.
최미나수는 2021년 미스코리아 선발대회 선 출신으로, 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'에 출연했다.
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