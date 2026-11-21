최미나수가 지난 7월 제5회 청룡시리즈어워즈에서 레드카펫을 밟고 있다. 사진=뉴시스

미스코리아 출신 방송인 최미나수가 얇은 드레스만 입은 채 야외에서 행사를 진행하던 중 추위에 떠는 모습이 포착됐다.

최미나수는 지난 20일 일본 오사카 쿄세라돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(마마 어워즈) 레드카펫 행사에 MC로 참석했다.

이날 최미나수는 어깨라인과 가슴 부분이 드러난 하얀색 홀터넥 드레스를 입고 야외에서 약 1시간 동안 아티스트 인터뷰를 진행했다.

인터뷰는 순조롭게 진행됐지만, 행사 내내 거센 바람이 불고 쌀쌀한 날씨가 이어지면서 추위에 연신 몸을 떠는 최미나수의 모습이 카메라에 포착됐다. 그는 바람이 불 때마다 손을 떨거나 몸을 움츠리기도 했다. 이를 지켜보던 김연경 전 배구선수는 작은 목소리로 "괜찮냐"고 물으며 걱정하는 모습을 보이기도 했다.

실제 일본 기상청 관측 자료에 따르면 이날 오사카의 평균 기온은 10도 안팎이었던 것으로 전해졌다.

출처=유튜브 채널 'Mnet K-POP' 화면 캡처

해당 장면이 유튜브 등을 통해 확산하면서 팬들의 걱정이 이어졌다. 누리꾼들은 "최미나수가 사회 보면서 너무 떨고 있다", "계속 몸을 떠는데 괜찮은 건가", "재킷이라도 걸쳤으면 좋겠다" 등의 반응을 보였다.

최미나수는 2021년 미스코리아 선발대회 선 출신으로, 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'에 출연했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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