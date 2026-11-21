SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중 제공

안효섭과 장영남이 마침내 서로의 정체를 확인한 가운데, 두 사람 사이에 팽팽한 긴장감이 감돈다.

21일 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘파이널 테이블’ 9회에서는 생방송 이후 뜻밖의 장소에서 재회한 강한(안효섭 분)과 문해선(장영남 분)의 위태로운 대면이 그려진다.

앞서 강한은 아버지 강산(지승현 분)을 죽음으로 몰고 간 사고의 배후에 어머니 문해선이 있다고 의심하며 복수를 준비해 왔다. 문해선이 요리 서바이벌 현장이나 파밀리아를 찾아왔을 때도 자신의 정체를 들키지 않기 위해 아무렇지 않은 듯 행동하며 철저히 비밀을 지켜왔다.

그러나 예상치 못한 상황에서 강한의 정체가 드러났다. 생방송 도중 강산과 함께 찍은 사진이 공개되면서 사람들의 질문이 쏟아졌고, 결국 강한은 자신의 본명을 밝히게 됐다. 이로 인해 정체를 감추려던 계획은 무너졌고, 문해선 역시 그가 자신의 아들이라는 사실을 알게 됐다. 충격에 휩싸인 문해선이 황급히 어디론가 향한 가운데, 방송 이후 두 사람이 어떤 행보를 보일지 관심이 집중됐다.

이런 가운데 공개된 스틸컷에는 서바이벌 현장에서 다시 마주한 모자의 엇갈린 감정이 담겨 눈길을 끈다. 오랜 시간 잃어버렸던 아들을 눈앞에서 다시 만난 문해선은 놀라움과 그리움이 뒤섞인 표정으로 눈시울을 붉힌다. 반면 강한은 어머니를 향해 적대감과 분노를 감추지 않는다.

오랜 세월 쌓인 오해와 갈등은 두 사람 사이에 깊은 벽을 만들었다. 서로를 마주하고도 쉽게 말을 꺼내지 못하는 무거운 분위기 속에서 강한이 문해선에게 어떤 말을 건넬지 궁금증이 커진다. 복수를 품은 아들과 아들을 다시 만난 어머니의 재회가 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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