김선아가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=김선아 SNS

배우 김선아가 눈부신 비키니 자태로 근황을 전했다.

김선아는 지난 20일 자신의 SNS(인스타그램)를 통해 “아르타 모든 소도시들이 다 낭만이었지만 떠난 뒤 계속 마음에 머무르는 마을은 여기”라는 글과 함께 휴양지에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

김선아가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=김선아 SNS

김선아가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=김선아 SNS

김선아가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=김선아 SNS

공개된 사진 속 김선아는 푸른 산과 맑은 하늘이 맞닿은 인피니티 풀을 배경으로 여유로운 한때를 보내고 있다. 특히 군살 없이 탄탄한 보디라인과 건강미 넘치는 분위기가 단번에 시선을 사로잡는다.

김선아가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=김선아 SNS

김선아가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=김선아 SNS

이날 김선아는 화이트 바탕에 붉은색 도트 패턴이 더해진 비키니 위에 강렬한 레드 컬러 홀터넥 탑을 매치한 감각적인 레이어드 스윔웨어 룩을 선보였다. 여기에 양옆을 붉은 리본 끈으로 묶는 디자인의 도트 패턴 하의를 더해 사랑스러우면서도 발랄한 레트로 무드를 완벽하게 소화했다. 햇살 아래 눈을 감고 미소 짓는 모습은 한 편의 화보를 연상케 한다.

한편 1994년생인 김선아는 지난 2012년 tvN 드라마 ‘응답하라 1997’에서 극 중 은지원의 열성 팬 은각하 역으로 얼굴을 알렸다. 이후 ‘막돼먹은 영애씨 시즌13’, ‘프로듀사’, ‘앨리스’, 넷플릭스 시리즈 ‘마스크걸’ 등 다수의 작품에 출연하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]