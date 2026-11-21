불꽃 파이터즈와 강릉영동대가 경기 초반부터 화끈한 타격 대결을 예고한다.

오는 23일 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’ 26화에서는 강력한 전력을 갖춘 강릉영동대를 상대로 치열한 승부를 벌이는 불꽃 파이터즈의 모습이 그려진다.

이날 마운드에는 이대은이 오른다. 생애 처음으로 포스트시즌 선발 출전 기회를 얻은 그는 설렘을 안고 경기에 나서지만, 첫 타자부터 쉽지 않은 상대를 만난다. 과거 파이터즈에 아쉬운 패배를 안겼던 대학 국가대표팀에서 활약한 선수가 타석에 들어서기 때문이다.

여기에 울산 웨일즈 입단을 확정한 ‘아기 고래’ 3형제까지 이대은의 공략에 나서면서 승부의 열기는 더욱 뜨거워진다. 상대의 거센 공격에 이대은이 어떤 대응을 보여줄지, 예상 밖으로 뻗어 나가는 타구들이 경기에 긴장감을 더할 전망이다.

타선에서는 이대호의 활약에도 관심이 쏠린다. 두 경기 만에 다시 4번 타자로 돌아온 이대호는 팀과 팬들의 신뢰를 안고 타석에 선다. 강력한 타구로 현장의 분위기를 단숨에 끌어올리는가 하면, 그의 타격을 경계한 상대 배터리는 더욱 신중하게 공을 선택한다. 이에 이대호는 여유롭게 호흡을 가다듬은 뒤 특유의 부드러운 스윙으로 맞선다. 4번 타자다운 존재감을 다시 한번 보여줄 수 있을지 주목된다.

박재욱에게 찾아온 기회 역시 놓칠 수 없는 관전 포인트다. 생애 처음 가을야구 무대에 나서는 그는 중요한 승부처에서 타석에 들어선다. 올 시즌 3할이 넘는 타율을 기록하며 팀 내 타격 1위를 달리고 있지만, 정교한 제구로 승부하는 상대 투수의 공에 삼진 위기에 놓인다.

올 시즌 4패 가운데 3패를 대학 팀에 내준 불꽃 파이터즈로서는 이번 경기가 더욱 절실할 수밖에 없다. 시즌 MVP급 활약을 펼치며 ‘우리는 박재욱의 시대에 살고 있다’는 평가까지 받고 있는 그가 팽팽한 승부에서 어떤 결과를 만들어낼지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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