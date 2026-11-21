김포솔터축구장. 사진=한국프로축구연맹 제공

김포시가 프로축구 K리그2 김포FC 횡령 관련 특별조사 결과 2023년부터 올해까지 약 83억원의 자금이 유출된 것으로 확인됐다. 김포시는 횡령 사건과 재단 부실 운영 등 책임을 물어 김포FC 홍경호 대표이사를 해임한다는 계획이다.

이기형 김포시장은 지난 20일 김포시청 대회의실에서 김포FC 특별조사 결과보고 기자회견을 열고 조사 결과를 발표했다. 특별조사 결과 당초 확인된 58억원 이외에 2023년 약 1억9000만원, 지난해 23억1000만원 등 약 25억원의 추가 자금 유출 사실이 확인됐다. 이에 따라 2023년부터 올해까지 4년 동안 총 52차례에 걸쳐 약 83억1000만원의 법인 자금이 유출된 것으로 조사됐다.

해당 직원은 법인계좌 자금이 부족할 때 횡령액 일부를 다시 입금한 뒤 재차 빼내는 방식으로 범행을 진행한 것으로 드러났다. 올해에만 약 14억원을 재입금했다. 여러 법인계좌 사이에서 자금을 반복적으로 옮기는 방식으로 범행을 이어간 것으로 나타났다.

문제는 곳곳에서 드러났다. 자금 관련 업무가 장기간 한 직원에게 집중되고 이를 감독할 경영지원팀장 자리도 장기간 공석이었던 것으로 확인됐다. 법인계좌의 실제 잔액과 거래 내역을 직접 확인하지 않고 담당 직원이 제출한 자료에 의존하면서 횡령을 걸러내지 못한 정황도 포착됐다. 이에 따라 김포FC 현금 및 현금성자산은 2024년 약 9억8000만원에서 지난해 말 약 200만원으로 급감했다. 지난 7월 기준 가용재원이 사실상 소진됐다.

김포시는 기관 재정운영 전반에서 관리 부실이 있었다고 판단하고 기관경고 1건, 수사의뢰 1건, 시정 11건, 주의 14건, 통보 4건, 개선 34건, 권고 1건 등 행정상 조치를 취했다. 추후 회계담당자와 사무국장, 선수단장에 대해 중징계를 요구하고 기관장 해임을 김포FC에 통보할 계획이다.

이 시장은 “이번 특별조사를 통해 그동안 드러나지 않았던 기관 운영상의 구조적인 문제까지 확인했다”며 “잘못된 부분을 바로잡고, 책임져야 할 부분은 책임을 묻고, 개선해야 할 부분은 개선하겠다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]