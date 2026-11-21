일본 애니메이션 영화 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’이 개봉 53일 만에 누적 관객 300만 고지를 밟았다.

21일 수입·배급사 대원미디어에 따르면 영화는 전날까지 누적 관객 298만명을 모은 데 이어, 이날 오전 300만 관객을 돌파했다. 이로써 ‘극장판 치이카와’는 올해 국내 개봉작 중 300만 관객을 넘긴 8번째 작품이 됐다. 외화로 범위를 좁히면 ‘오디세이’(1236만명), ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’(905만명)에 이은 세 번째 흥행 기록이다.

원작 ‘치이카와’(국내명 ‘먼작귀’)는 일본 일러스트레이터 나가노가 2017년부터 연재 중인 웹만화다. 치이카와·하치와레·우사기 등 귀여운 캐릭터들의 소소한 일상을 다뤄 두터운 팬덤을 확보했다. 이번 극장판은 높은 보수를 준다는 말에 이끌려 의문의 섬으로 떠난 주인공 일행의 모험을 담았다. 앞서 지난 7월 일본 현지 개봉 당시에도 흥행 수입 186억엔(약 1600억원)을 기록하며 신드롬을 일으켰다.

한편, 전날(20일) 국내 박스오피스 정상은 ‘폭설’(6만8633명·누적 18만명)이 차지했다. 이어 ‘헝거게임: 50번째 추첨의 날’(1만4751명·누적 4만명), ‘폴2: 데드포인트’(1만2475명·누적 20만명), ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’(1만517명), ‘임영웅|아임 히어로 더 스타디움2’(7617명·누적 3만명)가 2~5위에 이름을 올렸다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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