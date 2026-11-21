이랜드 에울레르. 사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드가 맹활약하고 있는 에올레르를 앞세워 2위 경쟁에 불을 댕긴다.

이랜드는 오는 22일 오후 4시30분 목동운동장에서 충남아산과 하나은행 K리그2 2026 33라운드 정규리그 홈 최종전을 치른다. 치열한 순위 싸움이 이어지고 있다. 승점 57점(17승6무7패)의 이랜드는 3위를 달리고 있다. 자동 승격을 위해선 2위를 탈환해야 한다. 올 시즌 K리그2에서는 1, 2위팀이 K리그1으로 자동 승격한다.

이미 한 자리를 수원 삼성이 차지한 가운데 남은 한 자리를 향한 싸움이 치열하다. 이랜드는 2위 수원FC(승점 60)를 승점 3차로 쫓고 있다. 4위 대구(승점 56점)도 승점 1점 차로 따라붙고 있는 만큼 경계심을 놓을 수 없다. 팀 득점 역시 신경 써야 한다. 이랜드와 수원FC는 나란히 57골을 기록 중이다. 승점 동률 시 득점수로 순위가 갈린다.

에울레르가 선봉에 선다. 최근 10경기에서 10개 공격포인트를 올렸다. 4경기 연속 공격포인트(5골 1도움)로 가파른 상승세를 유지하고 있다. 올 시즌 13골 6도움을 올린 에울레르가 공격포인트 1개를 추가하면 지난해(12골 11도움)에 이어 2년 연속 공격포인트 20개를 달성한다.

에울레르는 “휴식기 동안 회복과 훈련에 집중하며 이번 경기를 준비했다. 골과 도움으로 팀에 보탬이 되어 기쁘지만 기록은 노력의 결과로 자연스럽게 따라올 뿐이다. 지금까지 해왔던 것처럼 그저 내 역할을 다하겠다”고 각오를 세웠다. 이어 “선수들 모두가 언제든 도와줄 수 있는 동료가 곁에 있다는 것을 알아줬으면 한다. 팬들도 언제나 우리의 12번째 선수다. 팬들이 없다면 홈에서 경기를 하는 의미도 없다. 선수단과 팬 모두가 하나가 돼 이번 일요일에도 기쁨을 나눌 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

새 이정표도 앞두고 있다. 이랜드는 이번 경기에서 승리하면 시즌 18승으로 구단 한 시즌 최다승 기록을 새로 쓴다. 종전 기록은 2016년과 2024년, 2025년에 세운 17승이다.

한편 이랜드는 직전 전남 드래곤즈전부터 승격 동행 캠페인 ‘ONE TEAM, SEOUL’을 진행하고 있다. 이날 경기장에서는 캠페인의 일환으로 선수단과 팬들이 응원석(S석)에 모여 함께 응원하는 ‘ONE TEAM, ONE STAND’가 진행될 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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