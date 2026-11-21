태연이 신곡 소식과 함께 몽환적인 비주얼을 공개했다. 출처=태연 SNS

가수 태연이 정규 4집 발매를 앞두고 한 편의 영화 같은 몽환적인 비주얼을 공개했다.

태연은 지난 19일 자신의 SNS 계정을 통해 “Unspecial 11/30”이라는 짧은 문구와 함께 다수의 티저 이미지를 게재했다.

태연이 신곡 소식과 함께 몽환적인 비주얼을 공개했다. 출처=태연 SNS

태연이 신곡 소식과 함께 몽환적인 비주얼을 공개했다. 출처=태연 SNS

태연이 신곡 소식과 함께 몽환적인 비주얼을 공개했다. 출처=태연 SNS

공개된 사진 속 태연은 내추럴하면서도 빈티지한 ‘코티지코어(Cottagecore)’ 무드의 스타일링을 완벽하게 소화했다. 러플과 레이스 디테일이 돋보이는 화이트 슬리브리스 크롭 톱에 연하늘색 이너를 레이어드해 청순한 매력을 강조했으며, 잔잔한 스트라이프 패턴의 파자마 와이드 팬츠를 매치해 가볍고 편안한 실루엣을 완성했다.

태연이 신곡 소식과 함께 몽환적인 비주얼을 공개했다. 출처=태연 SNS

태연이 신곡 소식과 함께 몽환적인 비주얼을 공개했다. 출처=태연 SNS

여기에 자연스러운 웨이브 단발머리와 양 볼을 붉게 물들인 블러셔 메이크업이 더해져 특유의 소녀스럽고 신비로운 분위기를 배가시켰다. 특히 낡은 패치워크 곰 인형을 품에 안거나 침대에 기대어 나른한 시선을 보내는 모습은, 필름 카메라 특유의 입자감 및 푸른빛 색감과 어우러져 아련한 감성을 자아냈다.

티저 공개만으로 컴백 열기를 한껏 끌어올린 태연은 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 4집 ‘Unspecial’을 발매한다. 이어 단독 콘서트 개최까지 예고하며 활발한 연말 행보를 이어갈 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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