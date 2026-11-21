비비지. 빅플래메이드엔터 제공

그룹 비비지(VIVIZ)로 활동했던 은하, 신비, 엄지가 차가원 대표가 이끄는 빅플래닛메이드엔터테인먼트를 상대로 제기한 전속계약 해지 소송 1심에서 승소했다.

21일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사합의18부(부장판사 류승우)는 이달 3일 은하(정은비), 신비(황은비), 엄지(김예원)가 빅플래닛메이드엔터테인먼트를 상대로 낸 전속계약 효력 부존재 확인 등 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다.

이번 판결에 따라 양측의 전속계약은 해지됐다. 빅플래닛메이드엔터테인먼트는 멤버 3명에게 지급하지 않은 지난해 4분기 정산금 전액과 이에 대한 지연이자를 각각 지급해야 한다.

앞서 빅플래닛메이드엔터테인먼트는 지난해 4분기 정산금 총 3억3870만원을 지급하지 않았으며, 멤버들의 새 앨범 발매 준비도 전면 중단했다. 이에 멤버 3명은 소속사가 연예활동 지원 의무를 제대로 이행하지 않아 신뢰관계가 무너졌다고 주장했다. 지난 3월 빅플래닛메이드엔터테인먼트에 계약 해지 의사를 전달한 데 이어 한 달여 뒤 소송을 제기했다.

재판부는 멤버들이 계약 해지 의사를 밝힐 당시 양측의 신뢰관계가 이미 파탄에 이르렀다고 판단했다. 재판부는 "멤버들이 전 소속사 측에 각 전속계약 해지 의사표시를 할 당시 그 기초가 되는 신뢰관계가 깨졌다고 봄이 타당하다"고 밝혔다. 이에 따라 빅플래닛메이드엔터테인먼트가 통지를 받은 3월 4일을 계약 해지 시점으로 봤다.

판결에서는 연예활동의 특수성도 주요하게 다뤄졌다. 재판부는 "가수의 음원 발매, 공연, 광고 촬영 등과 같은 연예 활동은 물품과 같이 재고를 쌓아뒀다가 언제든 수요가 있을 때 공급할 수 있는 것이 아니다"라며 가수의 나이와 인지도 등에 따라 활동 가능한 범위가 달라진다고 설명했다. 이어 "가수의 시장적 가치는 매니지먼트를 언제, 어떻게 이행하는지에 따라 큰 차이가 있다"고 덧붙였다.

재판부는 빅플래닛메이드엔터테인먼트가 새 앨범 발매를 위한 타이틀곡 녹음을 지난해 1월께 마쳤고, 2월께 앨범 재킷 촬영 등을 앞둔 상황에서 향후 활동 계획을 설명하지 않은 채 앨범 발매 중단을 일방적으로 통보한 점도 짚었다.

아울러 빅플래닛메이드엔터테인먼트가 2023년과 2024년께 완전자본잠식 상태였으며, 현재 경영난으로 회사의 존속 능력 자체가 문제 되는 것으로 보인다고 판단했다. 이에 멤버들이 소속사의 매니지먼트 제공 가능성에 상당한 의문을 품는 것은 타당하다고 봤다.

은하, 신비, 엄지는 여자친구 활동을 마친 뒤 빅플래닛메이드엔터테인먼트와 전속계약을 맺고 2022년 2월 비비지로 재데뷔해 활동했다.

이들은 이번 분쟁이 이어지던 지난 6월 빅플래닛메이드엔터테인먼트를 상대로 제기한 효력정지 가처분 신청이 법원에서 인용된 뒤, 지난달 언코어(UNCORE)와 전속계약을 체결했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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