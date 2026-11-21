다저스 김혜성. 사진=AP/뉴시스

김혜성(LA 다저스)의 입지가 점점 좁아진다. 다저스가 미국 메이저리그(MLB) 신인 드래프트 전체 1순위 출신 내야수 로이스 루이스를 영입했기 때문이다.

MLB닷컴은 21일 다저스가 미네소타 트윈스에 오른손 투수 보비 밀러와 마이너리그 포수 프란시스코 에스피노사를 보내고 루이스를 데려오는 트레이드에 합의했다고 전했다. 루이스는 2017년 MLB 신인 드래프트에서 전체 1순위로 미네소타의 지명을 받았다. 하체 부상으로 꾸준히 경기에 나서진 못했던 그는 올 시즌 개인 최다인 125경기에 나섰다. 타율 0.227 15홈런 57타점 51득점 OPS(출루율+장타율) 0.667 등을 기록했다. 멀티 포지션이 강점이다. 3루수가 주 포지션인 루이스는 올 시즌 1루수로 82경기, 2루수로 16경기에 나섰다.

MLB닷컴은 “다저스가 이번 트레이드로 여러 포지션을 소화할 수 있는 우타 내야수를 보강해 올 시즌을 끝으로 은퇴한 미겔 로하스의 공백을 메울 수 있게 됐다”고 전했다. 그러면서 “다저스가 루이스의 2루수 출전 비중을 늘리면 토미 에드먼을 여러 포지션에 더욱 폭넓게 활용할 수 있다”며 “상대 왼손 투수가 선발 등판할 때는 3루수 맥스 먼시나 1루수 프레디 프리먼에게 휴식을 주는 카드로도 기용할 수 있다”고 덧붙였다.

경쟁자가 늘어난 김혜성에게는 악재다. 지난해 미국 무대에 진출한 김혜성은 올 시즌 43경기 출전에 그쳤다. 타율 0.259(116타수 30안타) 1홈런 11타점 16득점 5도루 OPS 0.651로 평범한 성적을 냈다. 올 시즌 대부분을 다저스의 트리플A 팀인 오클라호마시티 코메츠에서 보냈다.

최근 다저스 소식을 전하는 매체 ‘다저스 네이션’은 “다저스는 김혜성이 수비 전문 선수 또는 대주자 이상의 존재가 될 수 있는지 바라봐야 한다”며 “김혜성이 타격에서 성과를 내지 못하면 트레이드될 가능성이 높다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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