그룹 아이들(i-dle) 멤버 민니가 클래식하면서도 고혹적인 드레스 룩을 선보였다.
민니는 지난 19일 자신의 SNS(인스타그램)에 "Truly honored to be one of Harper’s BAZAAR WOMEN OF THE YEAR 2026(하퍼스 바자 2026 올해의 여성 중 한 명으로 선정돼 진심으로 영광이다)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 민니는 은은한 광택이 감도는 블랙 새틴 롱 드레스를 완벽하게 소화했다. 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 튜브톱 디자인에 코르셋처럼 허리를 잡아주는 상체, 자연스러운 드레이핑이 돋보이는 스커트 라인이 어우러져 우아한 실루엣을 극대화했다.
여기에 얇은 골드 체인 목걸이와 미니멀한 뱅글 팔찌, 반지를 매치해 과하지 않으면서도 세련된 포인트를 더했다. 시스루 뱅 앞머리에 단정하게 올려 묶은 로우 번 헤어, 몽환적인 눈빛이 더해지며 시상식 레드카펫을 방불케 하는 아우라를 완성했다.
한편, 민니는 지난달 23일 디지털 EP ‘i love you to the moon and back’을 발매하며 첫 태국어 솔로 음반으로 글로벌 팬들과 만났다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]