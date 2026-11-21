아이들의 멤버 민니가 클래식하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=민니 SNS

그룹 아이들(i-dle) 멤버 민니가 클래식하면서도 고혹적인 드레스 룩을 선보였다.

민니는 지난 19일 자신의 SNS(인스타그램)에 "Truly honored to be one of Harper’s BAZAAR WOMEN OF THE YEAR 2026(하퍼스 바자 2026 올해의 여성 중 한 명으로 선정돼 진심으로 영광이다)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

아이들의 멤버 민니가 클래식하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=민니 SNS

아이들의 멤버 민니가 클래식하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=민니 SNS

아이들의 멤버 민니가 클래식하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=민니 SNS

공개된 사진 속 민니는 은은한 광택이 감도는 블랙 새틴 롱 드레스를 완벽하게 소화했다. 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 튜브톱 디자인에 코르셋처럼 허리를 잡아주는 상체, 자연스러운 드레이핑이 돋보이는 스커트 라인이 어우러져 우아한 실루엣을 극대화했다.

아이들의 멤버 민니가 클래식하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=민니 SNS

아이들의 멤버 민니가 클래식하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=민니 SNS

여기에 얇은 골드 체인 목걸이와 미니멀한 뱅글 팔찌, 반지를 매치해 과하지 않으면서도 세련된 포인트를 더했다. 시스루 뱅 앞머리에 단정하게 올려 묶은 로우 번 헤어, 몽환적인 눈빛이 더해지며 시상식 레드카펫을 방불케 하는 아우라를 완성했다.

한편, 민니는 지난달 23일 디지털 EP ‘i love you to the moon and back’을 발매하며 첫 태국어 솔로 음반으로 글로벌 팬들과 만났다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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