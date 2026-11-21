카를로스 알카라스가 21일 이탈리아 토리노에서 열린 ATP 파이널스 단식 이반 렌들 그룹 3차전에서 이탈리아 플라비오 코볼리를 꺾은 뒤 세리머니하고 있다. 사진=AP/뉴시스

남자 테니스 카를로스 알카라스(세계랭킹 3위·스페인)가 부상 우려를 딛고 남자프로테니스(ATP) 투어 시즌 최종전에서 첫 우승에 도전한다.

알카라스는 21일 이탈리아 토리노의 이날피 아레나에서 끝난 2026 ATP 파이널스 단식 조별리그 이반 렌들 그룹 3차전에서 플라비오 코볼리(6위·이탈리아)를 2-0(6-4 6-1)으로 격파했다. 3승 무패로 조 1위에 올랐다.

ATP 파이널스는 한 시즌 가장 좋은 성적을 낸 단식 선수 8명이 출전하는 왕중왕전이다. 4명씩 두 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 2명이 준결승에 오른다.

알카라스는 올 시즌 힘든 시간을 보냈다. 오른 손목을 다쳐 메이저 대회인 프랑스오픈과 윔블던에 불참했다. 약 4개월 반 동안 코트를 떠나 있었다. 하지만 시즌 막판 빈 오픈과 파리 마스터스를 연달아 제패하며 상승 곡선을 탔다. 이번 대회까지 최근 12연승을 질주했다.

몸 상태는 여전히 변수다. 알카라스는 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 안고 이번 대회에 출전하고 있다. 이날도 왼쪽 허벅지와 오른 무릎에 테이핑한 채 경기를 치렀다. 알카라스는 셸턴(4위·미국)과 결승 진출을 높고 다툰다.

다른 준결승에서는 알렉산더 츠베레프(1위·독일)와 메드베데프가 맞대결을 벌인다. 메드베데프는 이날 티아포를 2-0(6-3 6-4)으로 꺾고 2승1패를 기록하며 조 2위로 4강 티켓을 확보했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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