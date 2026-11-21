사진=김천 상무 제공

“앞으로의 목표는 국가대표입니다.”

K리그 100경기를 채웠다. 이제 그다음은 국가대표다. 김천상무 홍윤상의 얘기다.

홍윤상은 지난 7일 김천종합운동장에서 끝난 FC안양전에 출전하며 K리그 통산 100경기 출전을 달성했다. 그는 “100경기를 뛰기까지 도와주신 김천 상무와 포항 스틸러스에 감사드린다. 앞으로 더 많은 경기를 뛸 수 있도록 노력하겠다”라고 전했다.

홍윤상이 처음 축구를 시작한 계기는 친형이었다. 어린 시절 친형을 따라 공을 차기 시작한 홍윤상은 고등학교를 졸업한 뒤 해외 무대로 향했다. 독일 VfL 볼프스부르크 유스팀에 입단했다. 이어 SKN 장크트푈텐, FC 뉘른베르크 II 등에서 뛰었다. 홍윤상은 “하루하루 매사에 감사하며 열심히 살았던 기억이 있다”라고 돌아봤다.

100경기를 마친 그는 스승에게 먼저 고마움을 표시했다. 주승진 김천 감독과 포항에서 인연을 맺은 박태하 감독과 김기동 FC서울 감독에 대해 “세 분께 감사드린다”라고 전했다.

입대 전과 지금을 비교했을 때 가장 달라진 점으로 자신감을 꼽았다. 홍윤상은 “신체적으로도 정신적으로도 많이 성장한 시즌을 보낸 것 같다”라고 했다. 이어 축구선수로 이루고 싶은 또 다른 목표에 대해 “국가대표”라고 답했다.

남은 시즌을 잘 마무리하는 게 목표다. 홍윤상은 “지금까지의 시즌을 돌아보면 만족할 만한 성적은 아니었다. 남은 시즌에는 부상 없이 팬분들께 좋은 경기를 보여드리고 싶다”라고 했다.

한편 김천은 오는 22일 김천종합운동장에서 열리는 제주SK와의 K리그1 36라운드 홈경기에서 홍윤상의 K리그 통산 100경기 출전 기념식을 진행한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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