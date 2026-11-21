노승열이 20일 미국 조지아주 세인트 시먼스 아일랜드의 시아일랜드 골프 클럽에서 열린 PGA 투어 RSM 클래식 1러윤두 10번 홀에서 티샷을 하고 있다. 사진=AP/뉴시스

본격적으로 스퍼트를 올린다.

노승열이 미국프로골프(PGA) 투어 가을시리즈 최종전인 RSM 클래식(총상금 740만 달러) 둘째 날 순위를 크게 끌어올렸다. 미국 조지아주 세인트 시먼스 아일랜드의 시아일랜드 골프 클럽 플랜테이션 코스(파72)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 3개, 보기 1개를 묶어 2언더파 70타를 쳤다. 중간 합계 5언더파 137타를 기록한 노승열은 전날보다 16계단 오른 공동 19위에 자리 잡았다.

공동 선두를 달리는 마르코 펜지(잉글랜드), 라스무스 네르고르 페테르센(덴마크), 마이클 토르비욘센(미국)과는 4타 차다.

노승열에게 이번 대회는 생존 경쟁의 장이다. 페덱스컵 184위인 그는 이번 대회에서 100위 안으로 끌어올려야 내년 PGA 투어 티켓을 얻는다. 현재 순위를 유지하면 176위가 된다.

이날 공동 50위 안에 들어 컷을 통과한 선수들은 3라운드에선 다시 시사이드 코스에서 경기를 펼친다. 브룩스 켑카(미국)도 노승열과 공동 19위에 자리했다.

PGA 투어 통산 9승의 켑카는 LIV 골프로 이적했다가 올해 다시 PGA 투어로 돌아왔다. 이 대회 전까지 페덱스컵 랭킹 115위를 기록 중인 켑카 역시 RSM 클래식에서 좋은 성적을 거둬야 한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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