김민재. 사진=AP/뉴시스

황인범. 사진=AP/뉴시스

11월 A매치를 마치고 돌아간 태극전사들이 소속팀에서 교체 출전하며 준수한 활약을 펼쳤다.

대표팀 핵심 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)는 21일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 끝난 쾰른과의 2026~2027 독일 분데스리가 10라운드 홈 경기에서 교체 출전해 팀의 1-1 무승부에 기여했다. 쉴 틈이 없다. 김민재는 최근 사우디아라비아(2-3 패), 카타르(1-0 승)와의 A매치 원정 2연전에서 모두 풀타임을 소화했다. 곧바로 소속팀에 합류한 그는 복귀전에 나섰다.

존재감을 보여줬다. 김민재는 1-1로 맞선 후반 25분 다요 우파메카노와 교체돼 그라운드를 밟았다. 축구 통계 매체 풋몹에 따르면 김민재는 태클 2회, 걷어내기 1회, 지상 경합 성공률 75%(3/4), 롱패스 1회, 패스 성공률 93%(12/13) 등을 기록했다. 풋몹으로부터 평점 6.4를 받았다.

뮌헨은 에이스 해리 케인의 부상이라는 악재를 맞이했다. 케인은 이날 전반 20분 교체됐다. 경기 뒤 검사 결과 인대 파열 진단을 받았다. 막스 에베르 뮌헨 단장은 케인이 3개월 동안 결장할 거라고 전했다.

황인범(FC포르투)은 팀의 포르투갈 축구협회(FA)컵 16강 진출에 공헌했다. 이날 21일 포르투갈 포르투의 드라강 스타디움에서 끝난 파레데스(3부)와 2026∼2027 타사 드 포르투갈 32강전에서 후반 10분 교체 투입돼 경기가 끝날 때까지 뛰었다. 포르투는 연장 혈투 끝에 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 3-1로 승리했다.

전반 41분 세코 포파나의 선제골로 앞서 나간 포르투는 후반 12분 자책골로 동점을 허용했다. 결국 승부차기 끝에 승리를 쟁취했다. 포르투는 4명 가운데 1명만 실축하며 3골을 넣었다. 반면 파데레스는 1번 키커만 골을 넣고 2~4번 키커가 내리 실축했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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