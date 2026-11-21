한국과 베트남을 대표하는 배구 레전드 김연경과 응우옌 흐우 하가 ‘신인감독 김연경2’에서 감독으로 맞대결을 펼친다.

오는 22일 방송되는 MBC ‘신인감독 김연경2’ 7회에서는 ‘필승 원더독스’가 시즌2 네 번째 경기이자 첫 해외 원정에 나서는 모습이 공개된다. 원더독스의 상대는 베트남 프로 최강팀으로 꼽히는 ‘호아 쩟 득장 라오까이’다.

이번 경기는 베트남 프로 1군 팀을 상대로 치르는 첫 해외 원정이라는 점에서 관심을 모은다. 최근 아시아 무대에서 경쟁력을 높이며 성장세를 이어가고 있는 베트남 배구. 한층 강해진 전력을 갖춘 라오까이를 상대로 원더독스가 어떤 경기를 보여줄지 이목이 집중된다.

특히 양 팀을 이끄는 두 감독의 특별한 인연과 이력이 이번 대결의 관전 포인트다. 원더독스의 김연경 감독과 라오까이의 응우옌 흐우 하 감독이 한국과 베트남을 대표하는 배구 레전드로서 코트 위에서 맞붙게 된 것.

응우옌 흐우 하 감독은 라오까이를 맡은 지 단 1년 만에 베트남 1부 리그 승격을 이뤄낸 지도자다. 선수 발굴과 육성에 뛰어난 역량을 발휘하며 주목받고 있다. 선수 시절에는 리그 MVP를 비롯해 국가대표팀 주장과 아웃사이드 히터로 활약하며 베트남 배구의 전설로 자리 잡았다. 은퇴 이후에도 유망주를 발굴하고 팀의 성장을 이끄는 데 힘쓰고 있다는 점에서 김연경 감독과 닮은 행보를 보인다.

선수들의 잠재력을 발견해 원더독스로 모으고 새로운 도전을 통해 성장을 이끄는 김연경 감독, 그리고 라오까이를 1부 리그로 올려놓은 응우옌 흐우 하 감독. 각자의 무대에서 배구의 새로운 역사를 만들어가고 있는 두 지도자의 만남이 어떤 결과로 이어질지 관심이 쏠린다.

원더독스가 마주할 낯선 경기장 환경도 변수다. 익숙한 홈경기장을 벗어난 데다 현지 관중의 뜨거운 응원까지 더해져 평소와는 다른 분위기에서 경기를 치러야 한다. 상대 팀에 대한 정보 파악도 쉽지 않은 미지의 무대에서 원더독스가 어떤 경기력을 선보일지 기대를 모은다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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