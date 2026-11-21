김유정과 김현주, 진선규가 팽팽한 긴장감 속에서 마주한다.

21일 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말' 측은 사토 신이치(진선규 분)의 호출을 받은 이가경(김유정 분)과 유소란(김현주 분)이 취조실에서 대치하는 모습을 공개했다.

앞서 방송에서는 사토 신이치가 유소란과 유필립(이무생 분)을 저녁 식사에 초대하는 장면이 그려졌다. 같은 시각 이가경은 조선총독부 기송관을 활용해 정무총감 관저에 폭탄을 설치하는 계획을 세웠다. 그러나 폭탄이 담긴 기송자를 가장 먼저 발견한 인물은 사토 하나코(오오이 키코 분)였다. 이상한 낌새를 알아챈 유소란과 유필립, 사토 신이치는 곧바로 서재로 향했고, 수화기 너머로 폭발음을 들은 김태웅은 이가경에게 총을 겨누며 극의 긴장감을 끌어올렸다.

폭탄 폭발 이후 사토 신이치의 의심과 분노는 더욱 커진 상황이다. 앞서 경찰에 연행되는 이가경의 모습이 공개된 데 이어, 이번에는 사토 신이치의 감시 아래 이가경과 유소란이 마주 앉은 장면이 포착됐다. 특히 사토 신이치가 이가경을 향해 직접 총구를 겨누고 있어 위태로운 분위기를 더한다. 눈앞에서 이 상황을 지켜보는 유소란의 흔들리는 눈빛 역시 심상치 않다. 과거의 기억이 떠오른 듯한 그의 표정이 궁금증을 자아낸다.

앞서 방송 말미 예고편에서는 사토 신이치가 유소란을 향해 "너도 네 남편처럼 내가 이 애를 쏴 죽여도 입을 열지 않을텐가?"라고 묻는 장면이 공개됐다. 유소란을 압박하며 답을 요구하는 사토 신이치의 잔혹한 심문 속에서 두 사람이 어떤 대응으로 위기를 벗어날지 관심이 쏠린다.

제작진은 "사토 신이치는 이가경에게 조선인 아내 이애영(송지효 분)과 구국단에 얽힌 비밀을 들려주며, 그를 자신의 목적을 위한 수단으로 이용하려 한다"고 밝혔다. 이어 "거듭되는 위기 속 걷잡을 수 없는 의심과 혼란이 이가경의 행보에 어떤 변화를 가져올지 지켜봐 달라"고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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