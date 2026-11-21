유현조가 지난 6일 경기 파주 서원힐스CC에서 열린 대보 하우스디 챔피언십 1라운드 6번홀에서 티샷을 하고 있다. 사진=KLPGA 제공

유현조가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 입성에 청신호를 켰다. 투어 출전권이 걸린 퀄리파잉 시리즈(Q시리즈) 최종전 둘째 날 공동 6위에 올랐다.

유현조는 21일 미국 앨라배마주 모빌의 매그놀리아 글로브 로버트 트렌트 존스 골프트레일 폴스 코스(파71)에서 열린 LPGA 투어 Q시리즈 최종전 2라운드에서 버디 6개와 보기 2개로 4언더파 67타를 써냈다.

Q시리즈에는 114명이 출전했다. 크로싱 코스와 폴스 코스를 오가며 2라운드씩 총 4라운드를 치러 공동 65위까지 추린다. 이어 마지막 5라운드에서 공동 순위 포함 상위 25위 안에 들면 2027년 LPGA 투어 출전권을 얻는다.

유현조에게 시선이 쏠린다. 전날 크로싱 코스(파72)에서 4타를 줄였다. 이틀 합계 8언더파 135타로 공동 8위에서 공동 6위로 2계단 점프했다. 12언더파 131타로 단독 선두에 오른 메가 간느(미국)와는 4타 차다.

유현조는 2023년 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에 입회했다. 이듬해 신인상을 거머쥐며 주목받았다. 2025년엔 KB금융 스타챔피언십 우승을 포함해 준우승 3회, 3위 3회, 톱10 19회 등을 기록하며 대상을 받았다. 올해는 DB 위민스 챔피언십과 HJ중공업·동부건설 챔피언십, 대보 하우스디 챔피언십에서 정상에 오르며 3승을 챙겼다.

김민선은 4언더파 139타로 공동 21위에 이름을 올렸다. 1988년생 이정은5, 1996년생 이정은6, 장효준은 3언더파 140타로 공동 35위에 자리 잡았다. 이다연은 2오버파 145타로 공동 83위에 머물렀다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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