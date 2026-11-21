김아림이 21일 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프 클럽에서 열린 LPGA 투어 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십 2라운드 4번 홀 티잉 구역에서 티샷을 하고 있다. 사진=AP/뉴시스

김아림이 미소 짓고 있다. 사진= AP/뉴시스

“운이 따랐네요.”

기분 좋은 홀인원, 김아림이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 통산 4승에 청신호를 밝혔다. 21일 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프 클럽(파72)에서 열린 LPGA 투어 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1100만 달러) 둘째 날 단독 선두를 내달렸다. 이날 홀인원 1개와 버디 7개, 보기 1개로 8언더파 64타를 치며 중간 합계 15언더파 129타를 써냈다. 12언더파 132타의 지노 티띠꾼(태국)을 3타 차로 제치고 1라운드 공동 선수에서 단독 선두로 올라섰다.

통산 4번째 우승에 한 걸음 다가섰다. 2020년 메이저 대회 US여자오픈 우승을 달성한 김아림은 2021년 LPGA 투어에 데뷔했다. 2024년 11월 롯데 챔피언십, 2025년 1월 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스에서 정상에 올랐다. 상승 곡선을 그리고 있다. 지난달 LPGA 메이뱅크 챔피언십에서 단독 7위에 오르는 최근 5개 대회에서 톱10에 3번 올랐다.

홀인원으로 기세를 올렸다. 전반에만 버디를 4개만 잡은 김아림은 10번 홀(파4) 보기로 주춤했다. 이어 12번 홀(파3)과 14번 홀(파5)에서 버디를 낚아내며 반등했다. 여기에서 16번 홀(파3)에서 홀인원을 기록하면서 방점을 찍었다. 17번 홀(파5)에서 버디를 추가하면서 단독 선두로 2라운드를 마쳤다.

김아림은 경기 뒤 “7번 아이언으로 쳤는데 155야드(약 141.7m) 샷이 필요했다. 약간 강하게 쳤는데 홀인원이 됐다. 운이 좋았다”고 돌아봤다. 그러면서 “그저 내 플레이에만 집중하려고 했다. 무엇을 해야 하고 무엇을 할 수 있는지 알기 때문에 그저 샷을 쳤을 뿐”이라고 덧붙였다. 이번 대회에는 우승 상금이 400만 달러(약 54억원)가 걸려 있지만 그는 “나에게는 우승이 더 중요하다”라고 우승컵에 대한 갈망을 보여줬다.

윤이나도 선전했다. 11언더파 133타를 쳐 요시다 유리(일본), 옌류(중국), 제니 배, 오스틴 김(이상 미국), 찰리 헐(잉글랜드)과 공동 3위에 올랐다. 지난해 LPGA 무대에 데뷔한 윤이나는 아직 우승이 없다. 그는 “노보기 플레이가 매우 중요하다고 생각한다. (캐디) 케빈이 보기를 적지 않으면 아이스크림을 사주기로 약속했는데, 끝나고 먹으러 갈 예정”이라고 웃었다. 이어 “오늘 퍼팅감이 정말 좋았다. 버디 퍼트를 많이 성공시켰다. 남은 대회에서도 좋은 흐름을 이어갔으면 좋겠다”고 덧붙였다.

이소미는 공동 11위(9언더파 135타), 최혜진은 공동 16위(8언더파 136타), 유해란은 공동 22위(7언더파 137타), 양희영, 임진희는 공동 27위(6언더파 138타)에 올랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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