이종석 ‘재혼 황후’ 비하인드 컷 (에이스팩토리 제공)

디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'가 글로벌 흥행 정상에 오른 가운데, 극 중 하인리 역을 맡은 이종석을 향한 전 세계 시청자들의 관심도 뜨겁게 달아오르고 있다. 달콤한 로맨스와 깊은 감정 연기를 오가는 이종석의 활약이 글로벌 팬들의 마음을 사로잡는 모습이다.

21일 플릭스패트롤(FlixPatrol)에 따르면 '재혼 황후'는 공개 17일 만에 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 종합 1위를 기록했다. 글로벌 인기 작품들이 경쟁하는 가운데 2위와 큰 격차를 보이며 정상에 올라 눈길을 끌었다. 공개 직후 글로벌 종합 7위로 출발한 작품은 회차가 공개될수록 입소문을 타고 글로벌 2위까지 상승했고, 마침내 1위 자리에 안착했다.

이러한 흥행의 중심에는 이종석이 연기한 하인리가 있다. 첫 등장부터 능청스러운 태도와 나비에(신민아 분)를 향한 다정한 모습으로 로맨스의 분위기를 이끈 그는 최근 공개된 7, 8부에서 한층 깊어진 감정 연기로 시청자들의 몰입을 끌어냈다.

이종석 ‘재혼 황후’ 비하인드 컷 (에이스팩토리 제공)

지난 18일 공개된 7, 8부에서 하인리는 상처받은 나비에에게 농담처럼 애인을 자처하면서도 진심 어린 마음을 전했다. 하지만 위독한 형 워턴 3세(이준혁 분) 앞에서는 어린아이처럼 무너져 내렸고, 결국 형을 떠나보낸 뒤 왕위에 오른 후에도 나비에를 향한 그리움을 감추지 못했다.

이종석은 장난스러운 말투 뒤에 숨겨진 진심부터 형을 잃은 슬픔, 나비에를 향한 애틋한 마음까지 폭넓은 감정선을 섬세하게 표현했다. 설렘과 비애를 오가는 연기로 하인리라는 인물에 입체감을 더하며 단순한 로맨스 판타지 속 왕자를 넘어 시청자들의 감정을 움직이는 캐릭터로 완성했다.

해외 매체들도 이종석의 연기에 주목했다. 로튼 토마토 공인 매체인 미국 엔터테인먼트 리뷰 매체 '벗 와이 쏘?(But Why Tho?)'는 7, 8부 리뷰에서 "나비에와 하인리의 케미는 다른 출연진이 따라올 수 없다"고 평가했다. 이어 "하인리가 왕위에 오르기 위해 서왕국으로 돌아가자 그의 부재가 크게 느껴진다"고 언급하며 캐릭터의 존재감을 짚었다. 앞서 진행한 5, 6부 리뷰에서도 "이종석은 하인리의 영리함을 힘들이지 않은 듯 자연스럽게 그려낸다"고 호평한 바 있다.

일본 오리콘(ORICON) 역시 이종석을 집중 조명했다. 특집 기사를 통해 하인리를 향한 관심을 전하며 "압도적인 왕자님의 모습으로 수많은 시청자를 늪에 빠뜨리고 있다"고 소개했다.

시청자들의 반응 역시 뜨겁다. 국내 온라인 커뮤니티에서는 7, 8부 공개 이후 이종석의 감정 연기와 형제 서사를 향한 긍정적인 반응이 이어졌다. 해외 시청자들도 "하인리와 나비에가 화면 너머로 우리를 애태운다", "하인리는 형에게 그토록 사랑받았구나…형을 잃은 슬픔이 애절하다", "8화는 지금까지 나온 에피소드 중 최고였다" 등의 감상을 남기며 작품과 인물에 대한 애정을 드러냈다.

하인리를 향한 글로벌 관심은 각종 수치에서도 확인된다. 지난 3일부터 11일까지 전 세계를 대상으로 집계한 구글 트렌드(Google Trends) 검색 데이터에서는 이종석을 비롯한 '재혼 황후' 주연 배우들에 대한 관심이 여러 지역에서 나타났다. 호주와 뉴질랜드, 몽골, 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 홍콩, 대만 등 아시아·오세아니아 지역뿐 아니라 러시아와 우크라이나 등 유럽, 칠레와 콜롬비아 등 미주 지역에서도 검색 수요가 확인됐다.

이종석의 공식 인스타그램 팔로워 수도 증가세를 보였다. 작품 공개 전 2539만 명이었던 팔로워는 지난 20일 기준 2600만 명을 넘어섰다. 공개 이후 60만 명 이상이 새롭게 유입된 셈이다. 하인리 캐릭터를 통해 이종석에게 관심을 갖게 된 국내외 시청자들의 규모를 가늠할 수 있는 대목이다.

'재혼 황후'의 글로벌 흥행과 함께 이종석을 향한 관심이 이어지는 가운데, 배우는 작품 종영 시점에 맞춰 해외 팬들과 직접 만나는 자리도 마련했다. 오는 25일 마지막 화 공개 당일 일본을 방문해 현지 프로모션 일정을 소화하며, 26일과 27일에는 도쿄에서 단독 팬미팅을 진행한다. 이어 12월 12일 중국 청두, 12월 19일 오사카에서도 단독 팬미팅을 개최할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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