신민아가 우아한 황후의 품위를 인증했다. 출처=신민아 SNS

배우 신민아가 우아한 황후의 품격을 과시했다.

지난 19일 신민아는 자신의 인스타그램에 “그래 나는 황후야”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

신민아가 우아한 황후의 품위를 인증했다. 출처=신민아 SNS

신민아가 우아한 황후의 품위를 인증했다. 출처=신민아 SNS

공개된 사진 속 신민아는 다채로운 드레스 스타일링을 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다. 먼저 비즈와 시퀸이 촘촘히 수놓아진 시스루 화이트 드레스에 과일 모형이 풍성하게 장식된 네이비 레이스 모자를 매치해 사랑스러우면서도 위트 있는 파티 룩을 완성했다.

신민아가 우아한 황후의 품위를 인증했다. 출처=신민아 SNS

신민아가 우아한 황후의 품위를 인증했다. 출처=신민아 SNS

이어진 사진에서는 파스텔 핑크 드레스에 반짝이는 튤 케이프와 화려한 주얼리를 더해 동화 속 공주 같은 기품을 뽐냈다. 또 다른 컷에서는 단정한 어깨 라인이 돋보이는 버건디 롱 드레스에 골드 주얼 벨트와 업스타일 헤어로 포인트를 줘, 한층 차분하고 고혹적인 카리스마를 발산했다.

한편, 신민아는 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에서 동대제국의 완벽한 황후 나비에 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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