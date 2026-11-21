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그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 새 싱글 수록곡 일부를 선보이며 컴백 기대감을 높였다.

KISS OF LIFE는 지난 20일 공식 채널을 통해 디지털 싱글 'Greedy'의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

영상 속 멤버들은 각기 다른 분위기로 꾸며진 스노볼을 배경으로 함께 춤을 추고 환한 미소를 지으며 겨울의 순간을 즐겼다. 눈 내리는 숲속 놀이공원부터 크리스마스 과자와 컵케이크로 장식된 정원, 화려한 겨울 축제 무대까지 다양한 공간에서 짝을 이뤄 춤추는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

특히 멤버들의 밝고 사랑스러운 분위기는 '혼자가 아닌 함께일 때 더욱 즐거워진다'는 신보의 핵심 메시지를 자연스럽게 전달했다. 영상에 담긴 따뜻한 겨울 풍경과 멤버들의 호흡이 어우러지며 새 앨범에 대한 궁금증을 더했다.

이번 디지털 싱글 'Greedy'에는 겨울 캐럴을 떠올리게 하는 감성적인 분위기의 3곡이 수록된다. 타이틀곡 'Greedy'를 중심으로 멤버들의 포근한 목소리가 조화를 이루는 'December Glow', 로맨틱한 겨울 정서를 담은 'Imperfect Christmas'까지 다채로운 곡을 통해 키스오브라이프만의 음악 색깔을 선보일 예정이다. 이들은 독보적인 음색과 감성으로 올겨울 리스너들에게 설렘을 전할 전망이다.

한편 KISS OF LIFE의 새 디지털 싱글 'Greedy'는 오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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