김연아가 클래식하면서도 우아한 패션을 선보였다. 출처=김연아 SNS

전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 독보적인 아우라가 돋보이는 근황을 공개했다.

김연아는 지난 20일 자신의 SNS를 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

김연아가 클래식하면서도 우아한 패션을 선보였다. 출처=김연아 SNS

김연아가 클래식하면서도 우아한 패션을 선보였다. 출처=김연아 SNS

공개된 사진 속 김연아는 한 럭셔리 브랜드의 홀리데이 테마 팝업 스토어를 방문해 포즈를 취하고 있다. 그는 은은한 광택이 감도는 아이보리 톤의 실크 셔츠에 셔링 디테일이 가미된 블랙 롱스커트를 매치해 클래식하면서도 세련된 모노톤 스타일링을 완성했다.

김연아가 클래식하면서도 우아한 패션을 선보였다. 출처=김연아 SNS

김연아가 클래식하면서도 우아한 패션을 선보였다. 출처=김연아 SNS

김연아가 클래식하면서도 우아한 패션을 선보였다. 출처=김연아 SNS

여기에 진주 단추와 골드 장미 모티프의 초커 네크리스로 고급스러운 포인트를 더했으며, 깔끔하게 정돈된 긴 흑발 생머리와 투명한 메이크업으로 특유의 단아한 미모를 과시했다. 화려한 골드 및 진저브레드 장식 배경 속에서도 절제된 스타일링으로 본연의 우아한 분위기를 한층 끌어올렸다.

한편 김연아는 현역 은퇴 후 글로벌 명품 브랜드 앰버서더 활동은 물론, 후배 양성과 다양한 공익 프로젝트에 참여하며 활발한 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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