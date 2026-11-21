넷플릭스 제공

넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 '골든(Golden)'이 영국 오피셜 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.

20일(현지시간) 공개된 오피셜 차트에 따르면 '골든'은 오피셜 싱글 톱100 최신 차트(11월 20~26일 자)에서 67위를 기록했다. 직전 주 56위보다 11계단 하락했지만, 74주 연속 차트 진입에 성공하며 변함없는 인기를 입증했다.

영국 오피셜 차트는 미국 빌보드 차트와 더불어 세계 양대 팝 차트로 꼽힌다. '골든'은 1년이 넘는 시간 동안 차트에 꾸준히 이름을 올리며 이례적인 장기 흥행을 기록 중이다.

싱글 차트 정상에는 영국 싱어송라이터 제이미 밀러(Jamie Miller)의 '베이비돌(BABYDOLL)'이 올랐다. 지난주에 이어 1위를 유지하며 5주 연속 정상의 자리를 지켰다.

반면 앨범 톱100에서는 아일랜드 출신의 전설적인 록 밴드 유투(U2)가 정규 16집 '카니발 드 루즈(Carnaval De Luz)'(빛의 카니발)로 1위를 기록했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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