빅히트 뮤직(하이브) 제공

그룹 코르티스(CORTIS)가 일본 음악 시상식에서 의미 있는 성과를 거두며 글로벌 대세 그룹의 입지를 굳혔다.

코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 21일 발표된 '제68회 일본 레코드 대상'에서 특별국제음악상 수상자로 이름을 올렸다. 2020년 해당 부문이 신설된 이후 가장 짧은 활동 기간에 수상자로 선정된 아티스트라는 점에서 더욱 의미가 크다.

멤버들은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 수상 소감을 전했다. 이들은 "역사 깊은 '일본 레코드 대상'에서 영예로운 상을 받게 돼 진심으로 영광이다"라며 "항상 응원해 주시는 코어(COER)분들께 감사드린다"고 팬들에게 고마움을 표했다. 이어 "앞으로도 코르티스답게 음악 활동을 해나가며 새로운 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 밝혔다.

올해 코르티스는 일본을 비롯한 해외 음악 시장에서 활발한 행보를 이어왔다. 지난 9월 일본에서 개최한 첫 투어 'PUT YOUR PHONE DOWN'은 전 회차 매진을 기록했으며, 같은 달 열린 '록 인 재팬 페스티벌 2026'에도 출연해 현지 관객들과 만났다. 앞서 8월에는 미국 '롤라팔루자 시카고' 무대에 올랐고, 10월에는 '포뮬러 원(F1) 싱가포르 그랑프리 2026' 공연에도 참여하며 글로벌 활동 영역을 넓혔다.

국내 시상식에서의 성과도 눈에 띈다. 코르티스는 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA 2026), 'KMA(KM차트 어워즈) 2026', '더팩트 뮤직 어워즈 2026'에서 각각 '올해의 레코드'를 수상하며 3개의 대상을 품에 안았다. 일본에서의 성과까지 더해지면서 국내외를 아우르는 존재감을 보여주고 있다.

현재 일본 오사카 교세라 돔에서 진행 중인 '2026 MAMA AWARDS'에서도 활약을 예고했다. 코르티스는 '올해의 앨범 with VISA'를 비롯한 주요 부문 후보에 이름을 올리며 수상 기대감을 높이고 있다.

이들의 다음 행보도 이어진다. 코르티스는 오는 12월 2일 일본 후지TV 연말 특집 음악 프로그램 '2026 FNS 가요제'에 출연할 예정이다. 일본 주요 음악 시상식 수상에 이어 현지 연말 음악 방송까지 진출하며 글로벌 활동에 더욱 박차를 가할 전망이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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