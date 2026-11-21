한소희가 우아하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=한소희 SNS

배우 한소희가 고전 영화의 한 장면 같은 고혹적인 비주얼을 뽐냈다.

한소희는 지난 20일 자신의 SNS(인스타그램)에 별다른 문구 없이 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

한소희가 우아하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=한소희 SNS

한소희가 우아하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=한소희 SNS

공개된 사진 속 한소희는 은은한 광택이 감도는 블랙 새틴 슬립 롱드레스를 입고 우아한 자태를 드러냈다. 가느다란 크리스털 스트랩과 왼쪽 어깨의 화려한 리본 브로치 장식이 자칫 단조로울 수 있는 블랙 룩에 세련된 포인트를 더했다. 여기에 깊게 파인 백리스 디자인과 자연스러운 드레이프 네크라인이 어우러져 가녀린 어깨선과 매끈한 등 라인을 한층 돋보이게 했다.

한소희가 우아하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=한소희 SNS

한소희가 우아하고 세련된 패션을 선보였다. 출처=한소희 SNS

특히 턱선 길이의 밝은 금발 보브 컷 스타일링과 강렬한 블랙 드레스의 대비가 몽환적이면서도 시크한 분위기를 극대화하며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

한편, 한소희는 올해 영화 ‘프로젝트 Y’와 ‘인턴’ 등을 통해 활발한 스크린 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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