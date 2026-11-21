사진=대한사이클연맹 제공

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세계사이클센터 한국 대륙센터가 올해 두 번째 여자 도로 캠프를 개최하며 국제 여성 사이클링 교육을 이어가고 있다.

여자 도로 캠프는 경북 영주에서 지난 18일 시작했다. 오는 28일까지 진행된다. 우즈베키스탄과 몽골에서 각각 코치 1명과 선수 2명씩 총 6명이 참가했다. 올해 두 차례 운영된 여자 도로 캠프는 여성 선수들의 경기력 향상과 지도자 역량 강화를 위한 교육 기회를 제공한다. 국제 여성 사이클링 발전을 위한 지속적인 지원의 일환으로 마련됐다.

이번 캠프를 위해 체스터 힐 박사가 다시 영주를 찾았다. 영국 사이클링 연맹 및 국제사이클연맹(UCI) 사이클링 센터에서 활동한 바 있다. 여기에 신혜수 도로·트랙 코치와 이우진 MTB·BMX 코치가 캠프 운영과 교육 전반에 함께해 참가자들의 훈련과 교육을 지원하고 있다.

이상현 대한사이클연맹 회장 역시 여성 사이클링의 지속적인 발전을 위해 선수 육성과 함께 전문 지도자를 양성하는 교육의 중요성을 강조하고 있다. 여성 선수들이 체계적으로 성장하고 국제무대에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 선수에 대한 지원뿐 아니라 이들을 지도하고 육성할 수 있는 지도자들의 역량 강화 역시 중요하다는 취지다. 지속적인 교육 프로그램을 통해 각국의 지도자와 선수들이 함께 성장하고, 여성 사이클링 발전을 위한 기반을 넓혀갈 것으로 기대된다.

한편 세계사이클센터 한국 대륙센터는 2026년 한 해 동안 대면 및 비대면 교육과정을 포함해 총 9개의 캠프를 운영했다. 이를 통해 170여 명의 선수와 지도자들에게 교육 기회를 제공했다. 다양한 교육 프로그램을 통해 아시아 각국의 사이클링 인재들이 전문 역량을 강화하고 국가 간 교육 및 교류를 확대할 수 있도록 지원해 왔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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