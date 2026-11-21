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이현욱이 정웅인의 소극적인 태도에 결국 실망감을 드러낸다. 나라가 위기에 처한 상황에서도 움직이지 않는 진골 귀족들을 향한 분노가 커지면서 신라 내부의 갈등이 새로운 국면을 맞는다.

21일 방송되는 KBS 2TV 대하드라마 '문무' 3회에서는 전쟁을 앞두고 가병 지원을 요청하는 김법민(이현욱 분)과 이에 미온적인 반응을 보이는 김진주(정웅인 분)의 대립이 그려진다.

앞서 김법민은 아버지 김춘추(김강우 분)와 비담(이지훈 분) 사이에 쌓인 오랜 악연을 확인했다. 비담은 과거 전쟁터에서 자신을 구하지 않았던 김춘추를 향한 원망을 드러내며, 가병을 부탁하기 위해 무릎까지 꿇은 그를 조롱했다. 여기에 김춘추가 백룡(이재준 분)을 살해했다는 사실을 폭로하고 참수를 요구하면서 대립은 더욱 깊어졌다. 이 모든 상황을 지켜본 김진주는 김춘추의 오랜 친구임에도 적극적으로 나서지 않았다.

신라를 둘러싼 위협도 한층 거세졌다. 백제와 연합한 연개소문(장혁 분)이 출진을 알리면서 전쟁의 위기가 현실로 다가온 것. 김법민은 나라를 지키기 위해 직접 김진주를 찾아가 가병 지원을 요청하지만, 돌아온 것은 기대와 다른 반응이었다.

김진주는 위급한 상황을 대수롭지 않게 여기며 웃음으로 대화를 넘기려 한다. 이에 김법민은 크게 낙담한다. 특히 신라의 존망이 걸린 순간에도 대야성에 가병을 보내지 않고 자신의 이해득실을 따지는 듯한 김진주의 태도는 김법민의 실망을 더욱 키운다. 믿었던 어른을 향한 기대가 무너지면서 두 사람 사이에는 이전과 다른 냉랭한 기류가 흐른다.

김진주가 이처럼 쉽게 결정을 내리지 못하는 데에는 비담의 영향도 작용하고 있다. 김법민과 만나기 전 비담을 먼저 만난 김진주는 갑옷을 갖춰 입고 출병을 준비하는 모습을 보여 궁금증을 자아낸다. 여기에 김진주의 집까지 찾아온 비담이 의미심장한 말을 남기면서 두 사람 사이에 어떤 거래와 갈등이 오갈지 관심이 쏠린다.

현실적인 판단과 이해관계를 중시하는 김진주가 비담의 압박 속에서 어떤 결정을 내릴지도 관전 포인트다. 김춘추와의 오랜 우정을 지킬 것인지, 비담의 편에 설 것인지 선택을 앞둔 그의 행보에 이목이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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