태인과 한국체육기자연맹이 손잡았다.
태인은 지난 19일 한국체육기자연맹과 한국 스포츠 발전 및 체육 분야의 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 이상현 태인 대표(대한사이클연맹 회장) 김봉진 한국체육기자연맹 회장 등이 참석했다.
이번 업무협약의 주요 내용은 ▲한국 스포츠 발전을 위한 공동 협업 ▲체육기자의 날 행사 지원 ▲올해의 유망주상 시상 지원 등이다.
특히 양 기관은 체육기자의 날 행사 지원과 함께 태인체육장학생 출신 선수 중 우수한 선수를 올해의 유망주로 선정해 시상할 계획이다. 스포츠 현장을 가장 가까이에서 지켜보는 체육기자들의 전문성과 시각을 바탕으로 수상자를 선정해 한국 스포츠의 미래를 이끌어갈 유망 선수들에게 동기를 부여하고 관심과 응원이 이어질 수 있도록 협력해 나갈 예정이다.
태인은 1987년 설립 이후 차단기 및 전자부품 분야에서 사업을 이어오고 있다. ‘더불어 성장하는 착한 기업’이라는 기업 철학 아래 1990년부터 시작한 태인체육장학금 사업을 올해로 37년째 이어오고 있다. 올해까지 총 867명의 장학생에게 누적 약 8억5000만원의 장학금을 지원하게 된다. 체육 꿈나무 육성과 우수 학생선수 발굴 및 지원에 꾸준히 기여해 왔다.
이 대표는 “이번 협약을 계기로 한국체육기자연맹과 긴밀히 협력해 한국 스포츠 발전에 힘을 보태고, 미래를 이끌어갈 유망 선수들이 더 많은 관심과 응원을 받을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.
한국체육기자연맹 김 회장은 “체육기자의 날과 올해의 유망주상 등 다양한 사업을 통해 스포츠 현장의 가치를 높이고 한국 스포츠의 미래를 이끌어갈 선수들에게 힘이 될 수 있도록 태인과 적극 협력해 나가겠다”고 밝혔다.
한편 제37회 태인체육장학금 수여식은 오는 26일 오후 1시30분 진천 국가대표선수촌 챔피언하우스에서 개최될 예정이다. 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG) 금메달을 획득한 강준이(스케이트보드)와 황서현(체조) 등이 장학생으로 선정됐다.
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