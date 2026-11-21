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배우 하도권이 '재혼 황후'에서 다채로운 매력으로 시청자들의 눈길을 사로잡고 있다.

하도권은 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에서 나비에(신민아 분)의 오빠이자 트로비 공작가의 장남 코샤르 역으로 활약 중이다. 여동생을 향한 따뜻한 애정부터 거침없는 성격에서 비롯된 강렬한 카리스마까지, 캐릭터의 다양한 면모를 생동감 있게 그려내고 있다.

극 중 코샤르는 오랜만에 만난 나비에에게 선물을 건네며 남다른 남매 사이를 보여줬다. 여동생 앞에서는 장난을 주고받으며 친근하고 유쾌한 오빠의 모습을 드러냈다. 특히 나비에 곁에 있는 하인리(이종석 분)를 경계하면서도 두 사람 사이의 미묘한 분위기를 알아채고 능청스럽게 반응하는 모습으로 웃음을 안겼다.

하지만 라스타(이세영 분)와 대면하자 코샤르의 태도는 단숨에 달라졌다. 나비에를 향한 라스타의 행동을 지켜보던 그는 참지 않고 정면으로 맞섰다. 여동생이 또다시 위협받을 수 있다는 생각에 한층 단호해진 태도를 보이며 두 사람 사이에 팽팽한 대립 구도를 형성했다.

이후 코샤르는 라스타의 계략에 휘말리면서 위기에 직면했다. 라스타를 둘러싼 사건이 새로운 국면으로 전개되는 가운데, 자신도 모르는 사이 불리한 상황에 놓이게 된 것. 예상치 못한 난관에 부딪힌 코샤르가 이를 어떻게 헤쳐 나갈지 궁금증을 키우고 있다.

이러한 변화무쌍한 감정선을 완성한 것은 하도권의 섬세한 연기다. 나비에와 함께하는 장면에서는 익살스러운 표정과 여유로운 말투로 친근한 매력을 살렸고, 라스타와 대치할 때는 날 선 눈빛과 단호한 어조로 코샤르 특유의 강단을 표현했다. 상황과 상대에 따라 달라지는 캐릭터의 온도 차를 자연스럽게 구현하며 극의 재미를 배가했다.

무엇보다 여동생을 향한 애정이 때로는 직설적이고 거침없는 행동으로 이어지는 코샤르의 성격을 설득력 있게 풀어낸 점이 돋보인다. 단순히 든든한 오빠에 머무르지 않고 유쾌함과 카리스마를 동시에 지닌 인물로 완성하며 극에 활력을 더했다.

이처럼 하도권은 '재혼 황후'에서 다채로운 감정과 개성 넘치는 연기로 자신만의 존재감을 확실히 각인시키고 있다. 라스타의 계략으로 위기에 놓인 코샤르가 앞으로 어떤 선택을 내릴지, 하도권이 이어갈 활약에도 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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