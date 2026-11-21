'라이어' 유연석이 서현진 앞에서 경찰에 체포되며 강렬한 엔딩을 완성했다. 자신의 악행이 드러날 위기에도 여유를 잃지 않는 민준호와 주변 사람들에 대한 믿음마저 무너진 강지선의 대비가 극적 긴장감을 높였다.

지난 20일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어' 7회에서는 민준호(유연석 분)의 악랄한 행보가 더욱 대담해지는 한편, 강지선(서현진 분)이 연이어 충격적인 진실과 마주하는 모습이 그려졌다. 특히 방송 말미 민준호가 마침내 경찰에 붙잡히는 장면이 공개되며 시청자들의 이목을 집중시켰다.

이날 방송에서는 이화영(옥자연 분)의 남편 박석구(임성재 분)가 민준호를 직접 찾아가면서 새로운 긴장감이 형성됐다. 아내가 겪은 사건에 가족까지 개입하게 된 가운데 박석구는 분노를 억누른 채 민준호에게 의미심장한 말을 건넸다. 하지만 민준호는 상대가 이화영의 남편이라는 사실을 알고도 조금도 물러서지 않았다. 오히려 태연하고 위선적인 태도로 맞서며 자신의 뻔뻔함을 드러냈다.

이화영은 민준호의 범죄 행적을 밝혀내기 위해 수사에 박차를 가했다. 그러던 중 두 사람이 같은 장소에 머물렀지만, 민준호는 무사히 현장을 벗어났다. 대신 마약류 GHB 운반에 연루된 미성년자가 경찰에 붙잡혔는데, 그는 다름 아닌 민준호의 아들 민현수(강지용 분)였다. 다만 실제 범행을 저지른 인물은 민현수가 아닌 친구 김소연(유하연 분)이었다.

아들이 연루됐다는 소식을 접한 민준호는 이화영 앞에서 더 이상 자신의 본색을 숨기지 않았다. 여기서 그치지 않고 강지선까지 직접 찾아가 김소연을 설득해 달라고 요구하며 압박을 가했다.

민준호가 이처럼 대담할 수 있었던 데에는 자신만의 은밀한 비밀이 있었다. 그는 자신의 악행을 입증할 증거들을 몸이 불편한 어머니가 머무는 본가 깊숙한 곳에 감춰뒀다. 누구도 쉽게 찾아낼 수 없는 장소에 증거를 숨겨뒀다는 확신이 그를 더욱 오만하게 만든 셈이다. 특히 어머니 앞에서는 애정을 갈구하는 어린아이 같은 모습을 보이다가도 순식간에 섬뜩한 악인의 얼굴을 드러내는 민준호의 이중적인 모습은 극의 몰입도를 높였다.

반면 강지선은 주변 사람들에 대한 신뢰마저 잃어가고 있었다. 계속되는 고통 속에서 버티던 그는 언니 강지은(김지현 분)과 친구 박중현(오동민 분)의 비밀스러운 관계까지 알게 됐다. 누구보다 믿었던 사람들마저 자신에게 진실을 숨기고 있었다는 사실은 강지선을 더욱 깊은 혼란에 빠뜨렸다. 사건이 끝난 뒤에도 피해자의 고통은 사라지지 않고 오히려 의심과 불신으로 확산된다는 점이 묵직하게 다가왔다.

그런 강지선 앞에 민준호가 다시 나타났다. 아들 민현수의 문제를 해결하기 위해 강지선을 찾아온 것. 강지선은 민준호의 뻔뻔한 태도에도 불구하고 민현수를 위해 직접 경찰서로 향했다. 하지만 민준호는 이를 이용해 강지선에게 또 다른 악행을 계획했다. 그가 준비한 것은 강지선을 대상으로 한 '강제 격리 조치'였다. 이를 실행하기 위해 강지은까지 협박했고, 결국 모든 사실을 알게 된 강지선은 분노를 터뜨리며 민준호를 직접 찾아갔다.

두 사람이 마침내 대면한 순간, 현장에는 이화영과 경찰들이 들이닥쳤다. 경찰은 민준호에게 마약류 관리법 위반 혐의를 적용해 체포했다. 김소연을 조사하는 과정에서 사건 현장 CCTV에 민준호의 얼굴이 포착된 것이 결정적인 계기가 됐다.

수갑을 찬 채 경찰에 연행되는 순간에도 민준호는 끝까지 여유를 잃지 않았다. 오히려 강지선을 향해 비릿한 미소를 지으며 자신은 언제든 상황을 빠져나갈 수 있다는 듯한 태도를 보였다. 민준호의 비열한 미소가 마지막까지 이어지면서 7회는 강렬한 여운을 남겼다.

한편 이날 방송된 '라이어' 7회는 전국 및 수도권 기준 시청률 5.2%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 특히 민준호가 체포되는 엔딩 장면에서는 분당 최고 시청률이 6.4%까지 치솟으며 이날 방송 최고의 1분을 차지했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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