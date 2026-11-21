'굿파트너2'가 한층 강력해진 이혼 사건과 통쾌한 반전으로 첫 방송부터 시청자들의 시선을 사로잡았다. 장나라와 김혜윤의 불꽃 튀는 법정 대결은 물론, 새로운 파트너 탄생을 예고하는 전개까지 더해지며 앞으로의 이야기에 대한 기대를 높였다.

지난 20일 첫 방송된 SBS 금토드라마 '굿파트너2'에서는 이혼 전문 변호사 차은경(장나라 분)과 강혜성(김혜윤 분)의 첫 만남이 그려졌다. 서로 다른 방식으로 사건을 해결해 온 두 변호사가 한 사건을 두고 맞붙으며 극의 긴장감을 끌어올렸다.

이날 차은경은 국내 유일무이한 이혼 전문 로펌으로 성장한 '법무법인 리봄'의 대표 변호사로 화려하게 복귀했다. 의뢰인의 인생을 실질적으로 바꾸는 것을 최우선으로 삼아온 그는 로펌의 규모를 확장하고 함께할 파트너 변호사를 영입하려 했지만, 현실은 녹록지 않았다. 의뢰인보다 개인의 이익을 우선하는 변호사들로 인해 어려움을 겪은 데다, 확장을 위해 눈여겨본 건물과 주요 의뢰인마저 경쟁 로펌인 '법무법인 태수'에 빼앗기며 난관에 부딪혔다.

같은 시각 광진시에서는 '법무법인 춘정' 소속 강혜성이 고군분투하고 있었다. 민사와 형사를 가리지 않고 다양한 사건을 혼자 처리하는 그는 끈질긴 증거 수집과 집요한 분석력을 무기로 불리한 재판도 뒤집는 실력자였다. 대표 김상춘(류승수 분)의 잔소리와 각종 영업 업무까지 감당하던 강혜성에게 마침내 기다리던 이혼 사건이 주어졌다.

남편 서지훈(윤박 분)이 아내 박나연(고원희 분)의 외도를 이유로 제기한 이혼 소송이었다. 명백해 보이는 외도 증거를 확인한 강혜성은 승소 가능성을 99%로 내다보며 자신감을 보였다. 하지만 상대 측 변호인으로 차은경이 직접 등장하면서 상황은 예상과 전혀 다른 방향으로 흘러갔다.

차은경은 서지훈 역시 외도를 했으며, 오히려 아내에게 다른 사람과의 관계를 강요했다는 사실을 공개했다. 외도 사실 자체는 인정하면서도 이를 이혼의 책임으로 연결할 수 없다는 논리였다. 여기에 부부가 외도를 허용하기로 합의했다는 내용의 '오픈 메리지 약정서'까지 등장하면서 강혜성은 예상치 못한 위기에 놓였다.

그렇다고 강혜성이 쉽게 물러선 것은 아니었다. 차은경의 변론 방식을 분석해 온 그는 약정서의 허점을 집중적으로 파고들며 반격을 시도했다. 노련한 전략으로 상대를 압박하는 차은경과 의뢰인을 위해 끝까지 증거를 추적하는 강혜성의 대립은 첫 방송의 주요 관전 포인트로 자리 잡았다.

두 변호사의 치열한 공방은 차은경의 조정안으로 새로운 국면을 맞았다. 그는 이혼에 합의하는 대신 재산분할을 요구하는 방안을 제시했고, 결국 서지훈이 이를 받아들이면서 사건은 일단락됐다.

그러나 사건의 이면에는 예상 밖의 진실이 숨겨져 있었다. 두 번째 이혼을 피하고 싶었던 박나연은 남편의 강요로 오픈 메리지 약정서에 서명했던 것. 서지훈은 아내에게 이혼 책임을 돌리기 위해 의도적으로 외도 증거를 수집하고 있었다. 차은경은 불행한 결혼생활을 쉽게 정리하지 못하는 박나연에게 "승소 판결 받으면, 박나연 씨 인생도 승소하는 것 맞나요?"라고 질문하며 진정으로 중요한 것이 무엇인지 되짚었다. 법정에서의 승패를 넘어 의뢰인의 앞으로의 삶까지 고민하는 차은경의 변호 철학이 드러난 순간이었다.

사건을 마무리한 차은경의 관심은 자연스럽게 강혜성에게 향했다. 의뢰인을 위해 최선을 다해 싸우는 것이 변호사의 역할이라는 강혜성의 소신과, 의뢰인의 거듭된 거짓말에도 포기하지 않고 직접 움직이는 모습이 그의 마음을 움직였다. 자신이 찾던 파트너의 조건을 갖춘 강혜성을 떠올리며 "완전 이혼 재질이잖아. 찾았다"라고 말하는 차은경의 모습은 두 사람의 향후 관계에 대한 기대감을 더했다.

방송 말미에는 또 다른 인물들의 관계가 드러나며 궁금증을 자극했다. 리봄의 확장 문제를 논의하기 위해 박태수(박해진 분)를 찾아간 차은경이 그곳에서 전남편 김지상(지승현 분)과 마주한 것. 여기에 박태수가 차은경에게 반갑게 인사를 건네면서 세 사람을 둘러싼 새로운 이야기를 예고했다.

한편 '굿파트너2' 첫 방송은 시청률에서도 좋은 출발을 보였다. 1회 시청률은 전국 평균 8.4%, 최고 9.9%를 기록했으며, 2049 시청률 역시 최고 3.77%를 나타냈다. 탄탄한 사건 전개와 인물 간 팽팽한 대립으로 첫발을 내디딘 '굿파트너2'가 앞으로 어떤 이혼 사건과 관계 변화를 보여줄지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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