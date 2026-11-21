디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'가 전 세계 시청자들의 뜨거운 관심 속에 글로벌 흥행 정점을 찍었다.

21일 글로벌 OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '재혼 황후'는 공개 17일 만에 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 등극했다. 아시아는 물론 유럽과 중남미까지 총 45개국에서 정상에 오르며 세계적인 인기를 입증했다.

국가별로는 일본과 대만 등 아시아 주요 시장을 비롯해 프랑스, 폴란드, 스페인, 헝가리 등 유럽, 브라질과 멕시코 등 중남미 지역에서도 1위를 기록했다. 특정 지역에 국한되지 않은 폭넓은 흥행이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다.

작품의 인기는 배우들을 향한 관심으로도 이어지고 있다. Google 트렌드의 전 세계 검색 데이터(11월 3일~11월 11일)를 살펴보면 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 등 주연 배우들이 여러 국가에서 높은 관심을 얻었다. 호주, 몽골, 싱가포르, 베트남, 인도네시아를 비롯해 러시아, 우크라이나, 칠레, 콜롬비아, 홍콩, 대만, 뉴질랜드 등 다양한 지역에서 검색량이 두드러졌다.

'재혼 황후'는 글로벌 누적 조회수 약 30억 회를 기록한 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한다. 탄탄한 원작 서사를 기반으로 매력적인 캐릭터와 배우들의 몰입도 높은 연기, 화려한 영상미를 더해 기존 K-드라마에서 보기 어려웠던 로맨스 판타지 장르의 매력을 선보이고 있다.

특히 황후 나비에를 중심으로 펼쳐지는 복잡한 관계와 예측하기 어려운 전개, 자신의 운명을 스스로 선택하려는 주인공의 서사가 해외 시청자들의 호응을 이끌어내고 있다는 평가다. 회차가 진행될수록 인물 간 갈등이 고조되면서 결말을 향한 기대감도 커지고 있다.

글로벌 흥행을 이어가고 있는 '재혼 황후'는 오는 25일 마지막 에피소드를 공개한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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