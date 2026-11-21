배우 김수현의 사생활 논란에서 비롯된 광고 계약 분쟁에서 소속사 골드메달리스트가 광고주 측에 8억7000여만원을 지급해야 한다는 1심 판단이 나왔다. 다만 김수현 개인에 대한 손해배상 책임은 인정되지 않았다.

서울중앙지법 민사합의25부는 20일 쿠쿠전자와 쿠쿠홈시스, 쿠쿠홈시스의 말레이시아 법인 쿠쿠인터내셔널 버하드가 김수현과 골드메달리스트를 상대로 제기한 20억원대 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결했다.

재판부는 골드메달리스트가 쿠쿠전자에 2억6000여만원, 쿠쿠홈시스에 6억1000여만원을 지급하라고 판단했다. 총 배상액은 8억7000여만원이다.

반면 김수현 개인에 대한 청구와 쿠쿠인터내셔널 버하드가 제기한 청구는 모두 기각했다.

김수현은 10여년 동안 쿠쿠전자의 전속모델로 활동해왔다.

분쟁은 지난해 고(故) 김새론이 미성년자였던 시절부터 김수현과 교제했다는 의혹이 제기된 뒤 시작됐다. 당시 여론이 악화되자 쿠쿠 측은 김수현이 등장하는 광고를 내리고 이후 손해배상 소송을 제기했다.

다만 해당 의혹과 관련한 형사 절차에서는 다른 판단이 나왔다.

경찰은 올해 7월 김수현의 미성년자 교제 의혹과 관련해 제기된 아동복지법 위반 혐의와 무고 혐의에 대해 불송치 결정을 내렸다. 경찰은 두 혐의를 입증할 증거가 부족하다고 판단했다.

이번 1심 판결에서는 광고 계약과 관련한 골드메달리스트의 배상 책임 일부가 인정됐지만, 김수현 개인에 대한 손해배상 청구는 받아들여지지 않았다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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