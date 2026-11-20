배우 김수현 등에 대한 명예훼손 혐의로 구속 기소된 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 김세의 대표가 이번에는 13명의 명예를 훼손하거나 모욕한 혐의로 추가 기소됐다.

20일 법조계에 따르면 서울중앙지방공소청 여성·아동범죄조사2부는 이달 3일 김 대표를 정보통신망법상 명예훼손과 형법상 협박·모욕 등 혐의로 재판에 넘겼다. 피해자로 적시된 인물은 유튜브 채널 ‘장사의 신’ 운영자 은현장 씨와 박선원 더불어민주당 최고위원, 권영세 국민의힘 의원, 전광훈 사랑제일교회 목사, 신혜식 ‘신의한수’ 대표 등 13명이다.

김 대표는 2024년 유튜브 등을 통해 은씨가 광고주를 협박했다는 취지의 주장을 하고 ‘범죄자’라고 표현한 혐의를 받는다.

박 최고위원이 12·3 비상계엄 직후 곽종근 전 육군 특수전사령관에게 윤석열 전 대통령에게 불리한 진술을 강요했다는 취지의 주장도 했으나 공소청은 이를 허위사실로 판단했다. 권 의원에 대해서는 유흥업소에서 부적절한 만남을 가졌다는 취지의 폭로를 예고하며 협박한 혐의가 적용됐다. 전 목사와 신 대표를 향해 욕설성 표현을 사용해 모욕한 혐의도 포함됐다.

김 대표는 앞서 지난해 인공지능(AI)으로 조작된 음성 등을 이용해 김수현과 고(故) 김새론과 관련한 허위사실을 유포한 혐의 등으로 올해 6월 구속 기소됐다. 김 대표 측은 해당 재판에서 공소사실을 모두 부인하고 있다.

이 밖에도 유튜버 쯔양과 고민정 더불어민주당 의원 등에 대한 명예훼손 혐의로 재판을 받고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]