사진 설명=유튜브 ‘권영찬TV’ 운영자 개그맨 권영찬, 법무법인 부유 부지석 대표 변호사(사진 가운데), 가로세로연구소 김세의 대표가 2025년 3월 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 고(故) 김새론이 미성년 시절 김수현과 교제했다는 주장을 뒷받침할 추가 증거가 있다고 밝히는 모습. 그러나 김수현 측은 고인이 성인이 된 이후 교제했다고 반박했다.

배우 김수현 관련 사건을 둘러싼 수사가 속도를 내고 있다.

김수현의 법률대리인인 고상록 변호사는 20일 자신의 입장을 통해 “서울강남경찰서가 지난 19일 김세의 씨와 부지석 변호사, 이른바 ‘칼리박’을 고소한 사건에서 부지석 변호사를 정보통신망법 위반 명예훼손 혐의로 불구속 송치했다”고 밝혔다.

이번 사건은 지난해 5월 열린 기자회견 등을 통해 고상록 변호사가 미국 뉴저지에 거주하는 제보자와 가족을 상대로 소송을 제기하고, 금전을 제시해 회유·협박하거나 위해를 가하도록 교사했다는 취지의 주장이 제기된 데 따른 것이다.

고상록 변호사는 해당 주장이 사실이 아니라는 입장이다.

고 변호사에 따르면 이 사건과 관련해 김세의 가로세로연구소 대표가 앞서 송치된 데 이어 부지석 변호사도 검찰에 넘겨졌다. 다만 송치는 경찰이 혐의가 있다고 보고 사건을 검찰에 넘긴 단계로, 기소 여부와 최종 유무죄는 향후 검찰 처분과 재판을 통해 판단된다.

이번 송치는 최근 김수현 관련 사건과 맞물려 관심을 끈다.

김수현 측은 지난달 고(故) 김새론 유족 등을 상대로 제기한 고소·고발 사건 수사 결과를 공개하면서 부지석 변호사가 경찰의 인지수사를 거쳐 검찰에 송치됐다고 밝혔다. 당시 김수현 소속사 골드메달리스트는 부 변호사에게 형법상 명예훼손과 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의가 적용됐다고 설명했다.

김수현 관련 사건에서 핵심 쟁점 가운데 하나는 지난해 5월 기자회견 과정에서 공개된 자료와 음성파일이다. 골드메달리스트는 수사기관이 일부 자료에 대해 카카오톡 위·변조와 AI 음성 조작 등을 확인했다고 주장해왔다. 부지석 변호사는 지난해 3월과 5월, 김새론 유족 측 법률대리인으로 기자회견에 참여했다.

김세의 대표는 김수현에 대한 허위사실 유포 등의 혐의로 현재 재판을 받고 있다. 지난 11일 열린 첫 공판에는 김수현이 증인으로 출석해 비공개 증언했다. 김세의 대표는 혐의를 부인하고 있으며, 재판에서는 AI 음성파일의 진위 여부 등도 쟁점으로 다뤄지고 있다.

고상록 변호사는 김수현 사건에서는 음성파일의 조작 여부와 이를 관계자들이 어떻게 인식했는지가 주요 쟁점이 될 것으로 봤다. 반면 자신이 고소한 사건에서는 기자회견에서 제기된 이른바 ‘뉴저지 피습’ 관련 주장을 관계자들이 실제로 어떻게 인식하고 있었는지가 향후 쟁점이 될 수 있다는 입장이다.

이어 “부지석 변호사는 기자회견 이전 AI 조작이 의심되는 음성파일만 전달받았고, 김세의 대표가 당시 구체적으로 어떤 내용을 주장할지 몰랐다고 주장해온 것으로 알고 있다”고 전했다.

앞서 김수현 측은 김세의 등을 상대로 120억원 규모의 손해배상 소송을 제기했다. 이후 수사기관에 제출한 피해 증빙 자료 등을 토대로 광고와 작품 활동 중단에 따른 경제적 손실이 약 300억원에 이른다고 주장했다.

고상록 변호사도 추가 민사 대응 가능성을 열어뒀다. 고 변호사는 최근 세계비즈앤스포츠월드에 “형사상 공범관계에 있는 사람들이 민사상으로는 공동 불법행위자가 될 수 있고, 이 경우에는 원칙적으로 손해배상에 대한 연대책임을 진다”라고 전했다.

이어 “(김수현 사건에 대해) 추가로 손해배상 소송을 제기하는 방안도 당연히 검토할 예정”이라고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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