고양이 습식 사료 ‘더리얼 캣 그레인프리 파테’ 제품 이미지. 하림펫푸드 제공

하림펫푸드가 고양이의 생애주기에 맞춰 영양을 설계한 습식 사료 ‘더리얼 캣 그레인프리 파테’ 4종을 출시했다고 20일 밝혔다.

신제품은 닭고기맛 자묘용, 닭고기맛 성묘용, 닭고기맛 노령묘용, 연어맛 성묘용으로 구성됐다. 뼈를 제거한 생고기와 내장육, 닭육수 등을 90% 이상 함유했으며, 쌀과 밀가루, 옥수수 등을 넣지 않은 ‘그레인프리(무곡물)’ 제품이다.

겔화제와 보존제를 첨가하지 않은 65g 용량의 파우치 형태로 출시됐다. 미국사료관리협회(AAFCO)의 반려묘 연령별 영양 기준을 충족하도록 설계해 간식이 아닌 주식으로 급여할 수 있다.

하림펫푸드 관계자는 “반려묘의 하루 영양을 공급하기 위해 원재료의 품질과 영양 균형, 먹기 편한 식감을 고려했다”며 “수분 함량을 높여 음수량을 보충할 수 있도록 했다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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