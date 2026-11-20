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이동근(고려대)이 2026 신인선수 드래프트 전체 1순위로 수원 KT행을 확정지었다.

KT는 20일 잠실학생체육관서 열린 2026 KBL 신인선수 드래프트서 전체 1순위로 고려대 포워드 이동근을 선택했다.

드래프트 순위 추첨은 지난달 9일 진행됐다. 1~4순위를 추첨하는 1차 추첨과 5~8순위를 추첨하는 2차 추첨으로 나누어 진행됐으며, 지난 시즌 최종 순위를 기준으로 확률을 다르게 배정했다. 그 결과 3년 만에 1순위 지명권을 얻은 KT는 이번 드래프트 대어로 평가받았던 이동근을 품에 안았다.

이동근은 신장 197㎝의 큰 신장을 자랑한다. 드래프트 컴바인에서 맥스 버티컬 점프 리치 1위(345.8㎝), 버티컬 점프 리치 2위(331.8㎝), 윙스팬 3위(210.4㎝), ¾코트 스프린트 3위(3.284초) 등을 기록했다.

특히 지난 9월 3대3 남자 농구 대표팀에 발탁, 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)에 참가해 사상 첫 금메달 획득에 힘을 보탰다. 2026 한국대학스포츠협의회(KUSF) 대학농구 U-리그에선 18경기 평균 15.9점 9.8리바운드 2.1도움 등을 쌓았다. 챔피언결정전 1차전서 22점 15리바운드와 2차전에서 9점 11리바운드 맹활약을 펼쳐 최우수선수(MVP)로도 뽑혔다.

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KT 유니폼을 입게 된 이동근은 “나를 믿고 지명해 주신 문경은 감독님과 KT 구단 관계자들께 진심으로 감사드린다”며 “항상 동경했던 감독님에게 배울 수 있게 돼서 영광”이라고 소감을 전했다.

이동근과 함께 AG 금메달을 합작한 김승우(연세대)는 2순위로 울산 현대모비스, 고찬혁(상무)의 동생 고찬유(중앙대)는 3순위로 서울 SK, 구민교(성균관대)는 4순위로 안양 정관장, 이주영(연세대)은 5순위로 대구 한국가스공사의 지명을 받았다.

이밖에 6순위 원주 DB는 이채형(연세대), 7순위 서울 삼성은 심주언(고려대), 8순위 창원 LG는 손유찬(한양대), 9순위 고양 소노는 우성희(동국대), 10순위 부산 KCC는 이해솔(연세대)을 뽑았다.

한편 이번 드래프트에는 총 44명이 참가해 30명이 프로 구단의 선택을 받으며 지명률 68.2%를 기록했다. 지난해(56.5%)보다 11.7% 증가한 수치다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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