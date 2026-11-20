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“규정과 원칙에 따라 투명하게 이루어졌습니다.”

대한축구협회가 해외 구단 초청 경기의 승인 과정에서 쿠팡에 특혜를 제공하고 경쟁 업체의 개최를 방해했다는 의혹에 대해 해명했다.

협회는 20일 입장문을 통해 “해외 유명 구단 초청 경기는 일정 중복으로 인한 흥행 저하, 경기장 인프라(잔디 등) 훼손, 그리고 무리한 경쟁으로 인한 초청 비용 폭등을 방지하기 위해 일정 기간 내 개최 경기 수와 일정을 조율하는 것이 국제적인 관례”라며 “국제 친선경기 승인 시 예치금이나 보증보험을 요구하는 이유는 과거 해외 구단 초청 경기에서 발생한 ‘선수 노쇼(No-show)’ 사태나 주최 측의 자금난으로 인한 경기 무산, 정산 미지급 등으로부터 국내 축구 팬과 관련 업계를 보호하기 위한 최소한의 안전장치”라고 밝혔다.

예치금 및 보증 수단은 주최사의 재무 건전성, 과거 국제대회 개최 이력 등을 종합적으로 심사해 적용한다고 강조했다. 협회는 “일부 업체에 현금 예치금을 요구한 것은 당시 해당 업체의 재무적 안정성과 대회 이행 담보력이 충분히 검증되지 않았다는 판단에 따른 규정 집행”이라며 “이를 두고 특정 업체를 고의로 도산시키려 했다거나 불공정 행위를 했다는 주장은 사실과 다르다”고 설명했다.

도마에 오른 2023년 1월 영문 공문에 대해서도 “특정 업체에 독점적인 개최권을 부여하거나 경쟁 업체의 경기를 배제하기 위한 문서가 아니다”라면서 “공문에 명시된 제3자 주최 경기에는 쿠팡 역시 포함된다. 모든 외부 주최사가 동일한 개최 일정과 규정을 준수해야 한다는 취지였다”고 말했다.

예치금 차등 적용 의혹 역시 전면 반박했다. 앞서 협회는 재무적 안정성이 확인된 쿠팡에 현금 예치금을 요구하지 않았다. 하지만 파리 생제르망 초청 경기를 추진한 스타디움X 컨소시엄은 예치금을 요구했다. FC바르셀로나 초청 경기를 추진한 디드라이브에는 예상 티켓 판매 수입의 30%를 예치금으로 부과했다. 유치 경험이 없고 자본금이 1억 원 규모인 신생 법인이었다는 이유에서다. 협회는 “‘호날두 노쇼’ 사태 등 부실 주최사로 인한 관중 피해 및 대회 파행을 막기 위한 조치다. 국제경기의 안전한 개최와 감독 책임을 지는 데 따른 최소한의 필수 안전장치”라고 주장했다.

협회는 “향후 진행될 공정거래위원회 조사에 성실히 임해 모든 승인 절차가 규정과 원칙에 따라 투명하게 이루어졌음을 소명할 것”이라며 “사실과 다른 주장으로 인한 유무형의 피해에 대해서는 협회가 할 수 있는 모든 조치를 강구해 나갈 예정이다. 앞으로도 공정한 스포츠 산업 생태계 조성과 축구 선수들을 포함한 종사자, 축구 팬들의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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