개발자 한 명 없이 인공지능(AI)만으로 피트니스 서비스를 만들 수 있을까. 서울 역삼동에서 13년째 퍼스널트레이닝(PT) 센터 '하와이짐'을 운영해 온 이정모 대표가 그 가능성을 보여줬다.

이 대표가 AI를 활용해 직접 개발한 트레이너 역량 진단 서비스 '아임트레이너'는 지난 10월 28일 공개 이후 17일 만에 방문자 1200여 명을 기록했다. 검사 및 문제 풀이 참여는 823건에 달했다.

개발 경험이 없는 이 대표는 문제은행 478문항부터 검사 시스템, 서버 구축까지 외주 개발 없이 완성했다. 서비스 운영은 올해 설립한 뉴로핏케어가 맡고 있다.

지난해 폐업한 헬스장이 577곳으로 역대 최대치를 기록하는 등 경기 침체와 운영비 부담으로 업계의 경영난이 심화하는 가운데 소규모 PT센터 운영자가 AI를 활용해 새로운 사업 영역에 도전한 사례라는 점에서 눈길을 끈다. 이 대표는 "AI가 개발의 진입장벽을 낮췄지만, 무엇을 만들고 결과를 어떻게 검증할지는 결국 현장을 아는 사람의 몫"이라고 강조했다.

Q. 왜 직접 만들었습니까?

트레이너를 뽑고 가르치면서 자격증과 경력만으로는 실력이 갈리지 않는다는 걸 계속 봤습니다. 회원은 더 알 길이 없습니다. 실력을 확인하는 도구가 필요했는데 맡겨서 만들기엔 작은 센터가 감당할 일이 아니었습니다. AI가 그 벽을 없앴습니다.

Q. AI로 어디까지 했습니까?

문제 초안과 화면, 서버, 통계까지 전부입니다. 다만 AI가 쓴 문제를 그대로 싣지는 않았습니다. 해부학 교과서와 대조해 한 문제씩 검수했고, 서로 다른 AI에게 교차 검토를 시켰습니다. AI는 빠르지만 틀린 말도 자신 있게 합니다. 13년 현장 경험이 없었다면 그걸 걸러내지 못했을 겁니다. 만드는 건 AI가 하고 판단은 사람이 합니다.

Q. 17일 동안 어떤 기록이 쌓였습니까?

이용자들이 2632문제를 풀었습니다. 실력 검사를 마친 140건 가운데 81건(58%)이 5단계 중 1~2단계였고 평균 정답률은 60%입니다. 익명으로 스스로 참여한 결과라 업계 전체를 말할 수는 없지만, 날마다 시키는 운동의 기본을 묻는 문제에서도 답이 갈렸습니다. 이름과 연락처는 받지 않습니다.

Q. 센터 운영에도 AI를 씁니까?

수업 기록, 회원 관리, 직원 업무 보고를 메신저 봇과 AI로 자동화했습니다. 문의가 방문과 등록으로 이어지는 단계도 숫자로 봅니다. 적은 인원으로 센터를 굴리는 방법입니다. 그래도 저는 매일 새벽 4시에 센터 문을 직접 엽니다. 자동화는 현장을 떠나려는 게 아니라 현장에 더 오래 있으려고 하는 겁니다.

Q. 다음 단계는 무엇입니까?

12월부터 이용자를 본격적으로 늘립니다. 기록이 쌓이면 실력과 지도 스타일을 기준으로 회원과 맞는 트레이너를 이어 주는 매칭으로 넓힐 계획입니다. 하와이짐이 첫 파트너 센터입니다. 장기적으로는 전문 지도가 더 필요한 시니어·신경계 운동 분야까지 가는 것이 뉴로핏케어의 목표입니다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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