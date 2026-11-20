변상일 9단. 사진=한국기원 제공

“오랫동안 꿈꿔왔던 순간입니다.”

14전 15기 끝에 주인공으로 우뚝 섰다. 변상일은 20일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 결승 3번기 제3국에서 리친청 9단(중국)을 상대로 271수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 1국 패배 이후 2연승을 거둔 그는 대이변을 일으키며 첫 삼성화재배 우승 트로피와 상금 3억원을 움켜쥐었다.

개인 통산 3번째 메이저 세계대회 정상이다. 2023년 춘란배, 2025년 LG배에 이어 삼성화재배 트로피까지 들어 올렸다. 특히 삼성화재배 첫 우승이라 의미가 깊다. 종전 최고 성적은 2022년 4강 진출이었다. 2012년 프로 입단 뒤 14년 만에 한을 풀었다. 3년 연속 32강 탈락의 아쉬움도 훌훌 털어냈다. 변상일은 “입단하기 전부터 삼성화재배에 참가하고 싶다는 생각이 항상 들었다”며 “오랫동안 꿈꿔왔던 대회에 출전해서 우승하게 돼 더 기쁘다”고 소감을 전했다.

대진운이 작용한 대회도 아니었다. 토너먼트에서 뚫은 상대들의 면면은 화려했다. 32강에서 왕숴 8단(중국), 16강에서 왕싱하오 9단(중국)을 연파한 데 이어 8강에서 후쿠오카 고타로(일본)을 연파했다. 준결승에선 세계랭킹 1위이자 한국 최고의 기사 신진서 9단을 무너뜨렸다.

변상일 9단. 사진=한국기원 제공

리친청 9단(왼쪽)과 변상일 9단. 사진=한국기원 제공

결승에서 만난 리친청의 기세도 남달랐다. 이번 대회 통합예선부터 출전한 그는 예선 4연승, 본선 4연승을 질주하며 8연승으로 결승 무대에 올랐다. 빠른 행마를 앞세운 속기 바둑으로 상대를 잇따라 제압했다. 결승 1국마저 따내며 우승 문턱까지 갔다. 하지만 2·3국을 연달아 내주며 변상일에게 무릎을 꿇었다.

이날 대국에서 흑돌을 잡고 시작한 변상일의 출발은 불안했다. 1국처럼 초반 주도권을 내주며 끌려갔다. 상대에게 호구를 허용하는 등 악재가 겹치며 수세에 몰렸다. 반전은 100수 이후에 일어났다. 정확한 수읽기로 반격의 물꼬를 텄다. 중반에 들어서면서 패를 이용해 리친청의 우상귀 백 대마를 잡아 격차를 크게 좁혔다. 아직 승리를 알 수 없는 상태에서 중앙 흑 두 점을 버리는 과감한 작전으로 역전에 성공했다. 후반에는 안정적인 반면 운영으로 우세한 국면을 유지하면서 우승을 확정 지었다.

변상일은 “중반 이후 무리해 끊어 갔을 때는 불리한 싸움이라고 봤고, 바둑이 꼬여 거의 졌다고 생각했다. 타협이 되면서 조금씩 풀렸고, 이후 잘 되면서 이길 수 있었다”며 “사실 1패 했을 때는 우승 못 할 확률이 훨씬 높다고 생각했다. 진짜 운이 많이 따랐다”고 설명했다.

변상일 9단. 사진=한국기원 제공

변상일 9단. 사진=한국기원 제공

한국 기사의 자존심을 제대로 세웠다. 최근 3년간 이어진 중국 기사들의 독주를 막아냈다. 2022년 대회 이후 4년 만의 정상 탈환이다. 16강에서 박정환·목진석 9단이 떨어졌고, 4강에선 신진서마저 멈춰 섰다. 홀로 남은 변상일이 해냈다. 이번 우승으로 한국은 대회 최다 우승(15회) 고지를 밟는 데 성공했다.

한·중 결승 우위도 굳혔다. 역대 14차례 맞대결 전적은 한국 8승, 중국 6승이었다. 변상일의 우승으로 격차는 9승 6패가 됐다. 개인 전적도 우위를 점했다. 변상일은 리친청과의 상대전적을 7승 6패로 벌렸다. 변상일은 “워낙 빨리 두니까 가끔 소란한 수가 한 번 나올 거라 생각했다”며 “응원해 주신 팬분들과 관계자, 연구진 모두에게 감사하다”고 말했다.

1996년 출범해 올해로 31주년을 맞은 삼성화재배는 세계 최고 권위 대회다운 위용을 뽐냈다. 한국 9명, 중국 19명 등 5개국에서 모인 세계 정상급 기사 32명이 반상 위 치열한 수읽기 전쟁을 벌였다. 국가별 안배 없는 무작위 대진과 매 라운드 재추첨 방식은 매 경기 결승전 같은 긴장감을 불어넣었다.

고양=박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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