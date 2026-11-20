사진=옵스봇

AI 카메라 브랜드 옵스봇(OBSBOT)은 e스포츠 대회 운영사 WDG와 협력해 ‘2026 OWCS ASIA’의 공식 협력 카메라 브랜드로 참여한다고 20일 밝혔다.

해당 대회의 결승전인 ‘2026 오버워치 챔피언스 시리즈(OWCS) 아시아 파이널’은 20일부터 22일까지 부산 벡스코 오디토리움에서 열린다.

이번 부산 결승전은 국제게임전시회 ‘지스타 2026(G-STAR 2026)’ 기간에 개최되며 아시아 지역 팀들이 최종 순위를 놓고 경쟁을 펼친다.

옵스봇은 이번 협업에서 전문 라이브 프로덕션 카메라 ‘Tail 2’를 중심으로 e스포츠 대회 촬영과 라이브 영상 제작을 위한 기술적 지원에 나선다. Tail 2는 AI Tracking 2.0을 탑재한 PTZ 카메라로, 촬영 대상의 움직임을 추적하는 기능과 카메라 방향 제어, 영상 출력 및 외부 장비 연결 기능 등을 지원한다. 또한 AI ISP 기반 영상 처리 기술과 저조도 촬영 성능을 갖춰 다양한 조명 환경에서 진행되는 대회 촬영과 멀티 카메라 영상 제작에 활용할 수 있다.

AI 트래킹 기술은 촬영 대상의 움직임을 인식하고 카메라가 자동으로 추적하도록 지원하는 기능이다. 선수와 진행자의 이동이 잦은 e스포츠 현장에서 촬영 대상의 움직임에 따라 구도를 조정하는 데 활용할 수 있다.

사진=옵스봇

e스포츠 중계에서는 경기 화면뿐 아니라 선수들의 움직임과 반응, 진행자의 동선 등 다양한 장면을 촬영해야 한다. 기존에는 촬영 대상의 움직임에 따라 카메라 방향과 구도를 수동으로 조정해야 했지만, AI 트래킹 기술을 활용하면 일부 촬영 과정을 자동화할 수 있다. 또한 PTZ 제어와 멀티 카메라 연동 기능을 통해 여러 촬영 장비를 사용하는 환경에서도 상황에 맞게 화면을 구성할 수 있다. 이러한 기능은 촬영 인력의 반복적인 조작 부담을 줄이고, 다양한 장면을 효율적으로 촬영하는 데 도움을 줄 수 있다.

옵스봇은 전문 대회 촬영 장비 외에도 개인 게임 방송과 데스크톱 콘텐츠 제작자를 위한 ‘Tiny 3’ 시리즈를 제공하고 있다. Tiny 3와 Tiny 3 Lite는 AI Tracking 2.0을 탑재한 4K PTZ 웹캠으로, 촬영 대상 추적과 자동 줌, 음성 및 제스처 제어 기능을 지원한다. 두 제품 모두 트리플 마이크 시스템을 적용했으며, 이미지 센서와 일부 영상 처리 기능에는 차이가 있다.

옵스봇은 2016년 설립된 AI 영상 장비 기업으로 AI 알고리즘과 모션 제어, 광학 기술을 결합한 카메라 및 영상 제작 솔루션을 개발하고 있다. 전문 라이브 프로덕션부터 개인 스트리밍, 화상회의 등 사용 환경에 따른 제품군을 운영하고 있다.

이번 OWCS ASIA 협력을 계기로 옵스봇은 국내 e스포츠 및 라이브 콘텐츠 제작 분야에서 AI 카메라 기술의 활용 범위를 알리고, 전문 영상 제작자와 개인 크리에이터를 대상으로 제품 활용 사례를 확대해 나갈 계획이다.

한편 옵스봇은 오는 11월 23일부터 30일까지 네이버 스토어에서 블랙프라이데이 프로모션을 진행한다. 이번 행사에서는 Tail 2와 Tiny 3 시리즈를 비롯한 주요 제품을 할인된 가격으로 선보일 예정이다. 자세한 제품 정보와 프로모션 내용은 옵스봇 공식 네이버 스토어에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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