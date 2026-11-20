쌍용C&B ‘코디 에어 소프트 화장지’. 사진=쌍용C&B

생활위생 전문 기업 쌍용C&B가 ‘코디 에어 소프트 화장지’를 편의점 GS25에 입점시키며 편의점 유통 채널 확대에 나선다고 20일 밝혔다.

쌍용C&B가 자사 브랜드 ‘코디(CODI)’ 제품을 편의점 GS25에 출시하는 것은 이번이 처음이다. 전국 약 1만8000개 점포를 운영하는 GS25를 통해 소비자 접점을 넓히고 일상 속 제품 접근성을 높일 계획이다.

‘코디 에어 소프트 화장지’는 100% 천연펄프를 사용한 3겹 화장지로 도톰한 데코 엠보싱을 적용해 부드러운 사용감과 흡수력을 갖췄다. 탄탄하고 부드러운 촉감으로 일상 사용에 적합하도록 제작됐다.

피부에 직접 닿는 제품인 만큼 형광증백제, 향료, 잉크, 포름알데히드를 넣지 않은 무형광·무향·무잉크·무포름알데히드 사양으로 생산됐다. 12롤 구성으로 보관 부담을 줄였으며 인근 편의점에서 간편하게 구매할 수 있다.

쌍용C&B는 이번 입점을 시작으로 GS25 내 ‘코디’ 브랜드 제품군을 단계적으로 확대한다. 내년 초에는 ‘1롤 화장지’ 신제품을 추가로 출시해 다양한 소비자 수요에 대응하고 편의점 채널에 맞춘 제품 구성을 강화할 예정이다.

쌍용C&B 관계자는 “이번 GS25 입점은 코디 브랜드가 편의점 유통 채널로 판매 영역을 넓히는 의미 있는 계기”라며 “앞으로도 소비자들이 일상에서 코디 제품을 더욱 편리하게 만나볼 수 있도록 판매 채널과 제품군을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 쌍용C&B는 화장지류(코디), 물티슈(코디, 베피스), 생리대(오닉), 유아기저귀(베피스), 시니어기저귀(키퍼스) 등 다양한 위생용품 브랜드와 제품을 선보이고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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