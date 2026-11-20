전소미. 출처=전소미 SNS

가수 전소미가 그룹 아이오아이의 'MMA 2026' 무대에서 불거진 의상 관련 논란에 직접 입을 열었다.

전소미는 최근 라이브 방송을 진행하며 "저는 그 누구보다도 튀고 싶지 않다. 융화가 좋다"며 "'내가 좀 더 예쁜 옷을 입어야지' 이런 거 전혀 아니다"라고 밝혔다.

이어 "'MMA 2026'도 스타일리스트가 다 똑같았다. 진짜 그러려고 했던 것도 아니고 올블랙이면 더 튀지도 않는다. 반짝이는 요소도 없었다"며 "오히려 '나 너무 안 보이는 거 아니야?' 했었다"고 억울함을 호소했다.

출처=전소미 SNS

앞서 전소미가 속한 아이오아이는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)'에서 '갑자기'로 무대를 꾸몄다.

이날 무대에서 화이트 톤의 의상을 입은 다른 멤버들과 달리 전소미만 블랙 톤의 의상을 입어 '혼자만 돋보이기 위해 다른 색상의 의상을 입은 것 아니냐'는 지적이 제기됐다. 이에 전소미가 직접 나서서 해명한 것으로 보인다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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