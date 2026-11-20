사진=롯데자이언츠 제공

프로야구 롯데와 키움이 정철원과 임지열을 맞바꾸는 1대1 트레이트를 단행했다.

정철원은 안산공고를 졸업하고 2018년 KBO 신인드래프트에서 2차 2라운드 전체 20순위로 두산베어스에 지명됐다. 1군 데뷔 시즌인 2022년에는 58경기에 출전해 4승 3패 23홀드 3세이브를 기록하며 KBO리그 신인상을 받았다.

롯데로 이적한 2025년에는 75경기에서 8승 3패 21홀드, 2026년에는 34경기에서 1승 2패 3홀드를 기록했다. KBO리그 통산 270경기 22승 15패 22세이브 59홀드 평균자책점 4.37의 성적을 올렸다.

키움은 불펜진 뎁스 강화를 위해 이번 트레이드를 추진했다. 정철원은 시속 140㎞ 후반대 빠른 공과 슬라이더, 포크볼을 구사한다. 그동안 불펜투수로 활약하며 셋업맨과 마무리 역할을 모두 경험했다.

사진=키움히어로즈 제공

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키움에서 롯데로 이적하게 된 임지열은 우투우타 외야수로, 덕수고를 졸업하고 2014년 2차 2라운드에 넥센히어로즈의 지명을 받았다. 특히 탄탄한 수비 기본기와 강한 송구 능력도 갖춰 팀의 외야 경쟁력을 높이고, 공수 양면에서 전력 강화에 보탬이 될 선수로 평가받고 있다.

올 시즌에는 31경기에서 타율 0.208 1홈런 4타점 9득점의 성적을 냈다. 롯데는 “2026시즌 주장을 맡으며 선수단을 이끈 리더십을 바탕으로 팀 분위기에 새로운 활력을 더하고, 그라운드 안팎에서 긍정적인 에너지를 불어넣을 것으로 기대하고 있다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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