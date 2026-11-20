빅뱅. 출처=YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅이 신곡을 깜짝 발표했다.

20일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 빅뱅은 이날 오후 2시 새 디지털 싱글 '기립(GiiiRIP)'을 발매했다. 지난 8월 발표한 '빅(BiiiG)' 이후 3개월 만의 신곡이다.

'기립'은 타격감 있는 비트와 강렬한 일렉트로닉 사운드가 조화를 이룬 힙합 곡이다. 경쾌한 하이톤 멜로디와 묵직한 저음 파트가 대비를 이루는 가운데 에너지 넘치는 후렴구가 특징이다.

가사에는 그동안 끊임없이 도전해 온 빅뱅의 자신감과 존재감을 위트 있게 담아냈다.

멤버 지드래곤이 작사·작곡에, 태양이 작사에 각각 참여했다. 빅뱅과 오랜 기간 호흡을 맞춰온 프로듀서 테디(TEDDY)가 작업에 힘을 보탰고 채드 휴고(Chad Hugo)와 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)가 작업한 글로벌 히트곡 '밀크셰이크(Milkshake)'를 인터폴레이션해 색다른 매력을 더했다.

올해 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅은 월드투어 '엑스엑스 : 코스모스(XX : COSMOS)'를 진행 중이다. 21일에는 일본 교세라 돔 오사카에서 열리는 '2026 마마 어워즈(MAMA AWARDS)' 무대에 오른다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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