사진=충북청주FC 제공

“보답해야 한다는 마음 뿐입니다.”

미드필더 정진우가 내년에도 충북청주FC의 중원을 책임진다.

충북청주FC는 21일 “정진우와 1년 재계약을 했다”고 밝혔다.

2026시즌을 앞두고 충북청주FC에 합류했다. 13라운드 화성전에서 헤더로 프로 데뷔골을 터뜨렸다. 성남전에서는 선제골을 넣어 팀의 시즌 첫 3연승에 힘을 보탰다. K리그2 28라운드 베스트11에도 이름을 올렸다.

시즌 초반 수비형 미드필더로 나선 정진우는 190cm의 신장을 활용한 공중볼 경합과 대인 수비에서 강점을 보였다. 정확한 킥으로 후방 빌드업을 도왔고, 공격형 미드필더로 나섰을 때는 페널티박스로 침투해 득점 기회를 만들었다. 충북청주FC는 중원에서 여러 역할을 소화하는 정진우와 재계약하며 2027시즌 중원 운용의 폭을 넓혔다.

정진우는 “함께하게 되어 감사하게 생각하고 경기장에서 좋은 모습으로 보답해야 한다는 마음뿐”이라며 “올해는 팀에 도움이 되는 선수가 목표였다면 내년에는 팀에 없어서는 안 될 선수가 되는 것이 목표다. 팬분들의 응원에 걸맞은 멋진 팀, 멋진 선수로 성장하겠다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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